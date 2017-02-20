Відкритий турнір з настільного тенісу пройшов у Полтаві
220
|Поділитися
18 спортсменів-любителів взяли участь у щорічному відкритому турнірі з настільного тенісу.
У Полтаві провели змагання з настільного тенісу для учнівської та студентської молоді міста.
Учасниками заходу стали 18 спортсменів-любителів, серед яких був Сергій Їжак – спортсмен на інвалідному візку. Незважаючи на обмеження в пересуванні, він показав гарний результат і зайняв друге місце.
Призові місця посіли: Андрій Лісовий, Сергій Їжак та Данило Гаркуша.
Переможці були нагороджені медалями та грамотами.
Організаторами змагань стали управління у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з КЗ «Полтавський міський заклад-центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».