Відкритий турнір з настільного тенісу пройшов у Полтаві

20.02.2017 Поділитися

18 спортсменів-любителів взяли участь у щорічному відкритому турнірі з настільного тенісу.

У Полтаві провели змагання з настільного тенісу для учнівської та студентської молоді міста.

Учасниками заходу стали 18 спортсменів-любителів, серед яких був Сергій Їжак – спортсмен на інвалідному візку. Незважаючи на обмеження в пересуванні, він показав гарний результат і зайняв друге місце.

Призові місця посіли: Андрій Лісовий, Сергій Їжак та Данило Гаркуша.

Переможці були нагороджені медалями та грамотами.

Організаторами змагань стали управління у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з КЗ «Полтавський міський заклад-центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».