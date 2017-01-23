Відлупцюю Фергюсона, Макгрегора і не дам Конору матч-реванш – Нурмагомедов

23.01.2017 Поділитися



Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов поставив перед собою мету завоювати 4 березня тимчасовий пояс чемпіона в бою з Тоні Фергюсоном, а потім забрати пояс у чемпіона Конора Макгрегора до кінця року. Хабіб на зустрічі з журналістами поділився думкою про Макгрегора і його можливий бій з Флойдом Мейвезером-молодшим.



Про свої плани:

Відчуваю я себе відмінно. Нарешті б'юся за пояс чемпіона, і заберу його. В цьому році у мене є мета – стати бійцем року. Саме цей бій я хотів. Бій з Тоні. Я достроково переможу. Після цього заб'ю Конора і тоді, можливо, UFC захоче провести повторний бій з Конором, але я відмовлюсь. Ситуація дуже цікава. Забити Фергюсона, Макгрегора і до кінця року UFC, захоче матч-реванш. Але я скажу: «Бувайте, хлопці». Він цього не заслуговує. Потім я проведу бій з справжнім претендентом ».

Про пропозиції інших суперників:

Мені потрібен бій тільки з Тоні. Мені не потрібні дрібні суперники типу Жозе Алдо. Якщо я поб'ю Алдо або Даніеля Кормье, люди все одно будуть говорити про Тоні Фергюсона. Тому я сказав: «Дайте мені Тоні. Я перерву його серію перемог.



Про хід поєдинку з Тоні Фергюсоном:

Коли клітка закриється, я размажу його. Я змушу його втомитися. Хочу, щоб він відчув мою міць і тиск. Хочу завершити бій достроково, розбити йому обличчя.Зараз я б'юся в UFC, а до цього бився в Росії і завжди стикався з сильними бійцями. Коли клітка закривається, особисті конфлікти вже не мають значення, я просто хочу достроково перемогти .



Про Конора МакГрегора:

Конор бився тільки з Нейтом Діасом, а він, начебто, на 10-й або 13-й сходинці рейтингів. Конор йому програв, здався. Другий бій був рівним. Після цього Конор переміг Едді Альвареса, рекорд якого в UFC був 3-3 або 3-2. Конор ніколи не бився з топовим легковаговиком. Це моя думка. Він не бився зі мною, з Тоні, з Барбозою, з Майклом Чіесой. Тепер він чемпіон. Що ти тепер зробиш? У наступному бою ти повинен битися зі мною чи з Тоні.



Я не знаю про його історію з боксом і напівсередній вазі. Я прийшов в UFC, щоб битися з кращими бійцями, забрати пояс чемпіона, стати безперечним чемпіоном UFC у легкій вазі і непереможеним чемпіоном. Багато хто хоче з ним битися через гроші і я їх розумію. Я можу йому дати грошей, якщо вони так потрібні.



Про пропозицію Дани Уайта провести бій Макгрегора і Мейвезера:

Думаю, що це просто гра на публіку. Конор і Мейвезер допомагають один одному рекламувати себе. Це порожні слова для першого рядка рейтингів.

Про дату наступного поєдинку:

Думаю, що в серпні проведу наступний бій. Чи погодиться Конор мене почекати до серпня? Він повинен. Всі його чекають. Чому він не може почекати? Можливо я встигну провести бій до Рамадану, який, здається починається 28 травня і завершується 28 червня. У Рамадан я не можу битися. Після свята мені потрібно два місяці на підготовку.