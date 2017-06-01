Відсьогодні українці можуть їздити до Туреччини за ID-картками

01.06.2017 Поділитися

З 1 червня українці можуть в'їжджати в Туреччину і перебувати там деякий час на підставі внутрішнього паспорта у вигляді ID-карти. Про це повідомляє посольство України в Туреччині.

Цей документ дозволяє перебувати в країні до 90 днів у межах 180-денного періоду.

– Зустріли перший рейс з Києва з українцями, які перетнули турецький кордон на підставі ID карти - угода працює з сьогоднішнього дня, – пише «Твіттер» Посольства України в Туреччині.

1 жовтня в Україні почали видавати нові внутрішні паспорти у вигляді пластикових ID-карт, які мають електронний носій. Новий документ отримують всі громадяни України, починаючи з 14 років. Всі інші можуть обміняти старі паспорти на нові за власним бажанням.

Віктор Карпенко