Відсьогодні українці можуть їздити до Туреччини за ID-картками
00
|Поділитися
З 1 червня українці можуть в'їжджати в Туреччину і перебувати там деякий час на підставі внутрішнього паспорта у вигляді ID-карти. Про це повідомляє посольство України в Туреччині.
Цей документ дозволяє перебувати в країні до 90 днів у межах 180-денного періоду.
– Зустріли перший рейс з Києва з українцями, які перетнули турецький кордон на підставі ID карти - угода працює з сьогоднішнього дня, – пише «Твіттер» Посольства України в Туреччині.
1 жовтня в Україні почали видавати нові внутрішні паспорти у вигляді пластикових ID-карт, які мають електронний носій. Новий документ отримують всі громадяни України, починаючи з 14 років. Всі інші можуть обміняти старі паспорти на нові за власним бажанням.
Віктор Карпенко