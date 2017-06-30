Відтепер газета «Останній Бастіон» доступна в Києві

30.06.2017 Поділитися

Червневий номер газети «Останній Бастіон» знайшов свого читача не тільки на Полтавщині, а й у Києві. 30 тисяч примірників друкованого видання розповсюджено між киянами, а також службовцями Генпрокуратури, НАБУ, МВС, СБУ та ін.

Схвальні відгуки киян і резонанс, викликаний «Бастіоном» у столиці, підштовхнули редакцію друкувати в подальшому додатковий наклад спеціально для Києва. Відтепер кияни, а також наші читачі з ГПУ, НАБУ, СБУ, МВС тощо будуть отримувати кожний номер видання.

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Редакція «ОБ»