Відтепер газета «Останній Бастіон» доступна в Києві
|Поділитися
Червневий номер газети «Останній Бастіон» знайшов свого читача не тільки на Полтавщині, а й у Києві. 30 тисяч примірників друкованого видання розповсюджено між киянами, а також службовцями Генпрокуратури, НАБУ, МВС, СБУ та ін.
Схвальні відгуки киян і резонанс, викликаний «Бастіоном» у столиці, підштовхнули редакцію друкувати в подальшому додатковий наклад спеціально для Києва. Відтепер кияни, а також наші читачі з ГПУ, НАБУ, СБУ, МВС тощо будуть отримувати кожний номер видання.
Ваша підтримка і любов – це те, що дозволяє нам незмінно працювати над розкриттям злочинів, виявленням і подоланням суспільних пороків.
ЧИТАЙТЕ: Газета «Останній Бастіон», червень 2017
Працюємо для вас попри обшуки, погрози, тиск, політичні переслідування. Попри спостереження, прослуховування, викрадання носіїв інформації, проникнення в офісні і житлові приміщення журналістів.
Усе, аби ви отримували незаретушовану правду.
Розумні тримаються розумних.
Редакція «ОБ»