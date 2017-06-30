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Відтепер газета «Останній Бастіон» доступна в Києві

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Відтепер газета «Останній Бастіон» доступна в Києві

Червневий номер газети «Останній Бастіон» знайшов свого читача не тільки на Полтавщині, а й у Києві. 30 тисяч примірників друкованого видання розповсюджено між киянами, а також службовцями Генпрокуратури, НАБУ, МВС, СБУ та ін.

Схвальні відгуки киян і резонанс, викликаний «Бастіоном» у столиці, підштовхнули редакцію друкувати в подальшому додатковий наклад спеціально для Києва. Відтепер кияни, а також наші читачі з ГПУ, НАБУ, СБУ, МВС тощо будуть отримувати кожний номер видання.

Ваша підтримка і любов – це те, що дозволяє нам незмінно працювати над розкриттям злочинів, виявленням і подоланням суспільних пороків.

ЧИТАЙТЕ: Газета «Останній Бастіон», червень 2017

Працюємо для вас попри обшуки, погрози, тиск, політичні переслідування. Попри спостереження, прослуховування, викрадання носіїв інформації, проникнення в офісні і житлові приміщення журналістів.

Усе, аби ви отримували незаретушовану правду.

Розумні тримаються розумних.

Редакція «ОБ»

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