Вихованців Полтавської музичної школи №3 опромінюють мобільною вишкою

19.01.2017 Поділитися

Органи контролю впритул не помічають шкідливої для здоров’я вишки стільникового зв’язку, розташованої прямо над Полтавською дитячою музичною школою №3 по вулиці Івана Мазепи, 6/11 ( кол. Калініна – ред.). Це притому, що за Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання, вишка зв’язку повинна розташовуватися щонайменше у 80 м. від найближчої житлової споруди чи адміністративної будівлі.

Фото вишки одразу над будівлею школи

При цьому нормативний рівень електромагнітних випромінювань повинен становити 2,5 мкВТ/см2.

У випадку зі школою, вишка стоїть на самій будівлі, де займаються понад 500 вихованців та працює 81 учитель.

«Управлінням культури виконавчого комітету Полтавської міської ради проводиться робота по залученню кожного полтавця до духовного, культурного життя, адже культура і духовна сфера сьогодні мають стати центром уваги суспільної думки. Заклади культури і мистецтва через освоєння традицій народу, здобутків його духовної культури, національних цінностей підвищують естетичного виховання підростаючого покоління та забезпечують належні умови для повноцінного культурного дозвілля мешканців», ідеться на сайті Полтавської міської ради.

Зазначимо Управлінню культури міськради, що розташування вишки мобільного зв’язку на комунальному закладі, націленому на освіту та культуру є не тільки протизаконним, а безпринципним. Не можна пафосно говорити про жодні «належні умови для повноцінного культурного дозвілля мешканців», коли ці самі мешканці, тим паче – діти, отримують опромінення.

«Останній Бастіон» через публікацію офіційно звертається до Управління культури міськради, Управління з питань містобудування та архітектури, санітарно-епідеміологічної служби з вимогою припинити опромінення вихованців та колективу музичної школи.

Заміряти та відзвітувати за рівень електромагнітного випромінювання в будівлі Полтавської дитячої музичної школи №3 та території довкола неї;

Прибрати встановлену вишку зв’язку від будівлі Полтавської дитячої музичної школи №3;

Припинити незаконне збагачення на оренді мобільним оператором (операторами) комунальної власності, оскільки це завдає непоправної шкоди здоров’ю вихованців і колективу школи.