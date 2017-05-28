Війна війною: 836 млн грн у «ДНР» і «ЛНР» витратили державні «Укренерго» та «Укрзалізниця» у 2016 році

28.05.2017 Поділитися

Державні НЕК «Укренерго», яка підконтрольна людині Порошенка – Ігореві Кононенку та ПАТ «Укрзалізниця» за минулий рік сумарно вклали у свої підрозділи на окупованих територіях понад 800 млн грн.

«Укренерго», при цьому, вирішила «не помічати» постанови Кабміну № 263 від 7 травня 2015 року, якою Уряд зобов'язав цю компанію фінансувати свій підрозділ в окупованих районах тільки за рахунок внесків від інших енергетичних компаній, що працюють там.

Згідно з даними, опублікованими цими компаніями, «Укренерго» в 2016 р. витратила 154,906 млн грн на свій підрозділ, що діє на неконтрольованої території (НКТ), а «Укрзалізниця» – 681,238 млн грн.

Говорячи про «Укрзалізницю», зазначається, що компанія не тільки забезпечує безкоштовне функціонування залізниці на окупованих територіях, а й перевозить вантажі, за допомогою яких бойовики вбивають українських бійців.

Нагадаємо, 15 березня, РНБО в ході екстреного засідання прийняв рішення призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донбасі. Рішення було в той же день введено в дію указом президента України.

Відділ моніторингу