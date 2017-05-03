"Він був митцем, який відкрив світові Україну" - у столиці попрощалися з Борисом Олійником

03.05.2017 Поділитися

3 травня в останню путь провели видатного письменника, політика, члена НАНУ Бориса Олійника. Він помер 30 квітня у Національному інституті хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова. Останні роки страждав на цукровий діабет.

Народився в с.Зачепилівка Новосанжарського району на Полтавшині. Друкуватися в газетах почав, коли ще був піонером, у 1948 році.

"Це була Богом дана людина. Кожному Борис Олійник давав пораду, якщо просили. До нього часто зверталися молоді письменники. У Бориса Ілліча була батьківська риса. У важких життєвих ситуаціях завжди повторював, що все буде добре. Був чесним", - кажеНеоніла М'ясковська, колись працювала художнім редактором у видавництві "Український письменник" над книгами Бориса Олійника .

Перед труною виставили нагороди Бориса Олійника. За життя він отримав відзнаку Героя України, орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня, Національну премію Тараса Шевченка та численні радянські нагороди.

"Борис Ілліч запам'ятався тим, що був дуже скромною людиною. У побуті був невибагливим, - каже родичка поета Тетяна Зубаха. - Ніхто ніколи не сумнівався у нас, що він був патріотом. Нарікають на його комунізм. Але він ніколи не прогинався ні перед ким".

"Олійник був митцем, який відкрив світові Україну. В усіх його поезіях відчуваємо глибоку народну образність. Також він зробив величезний вклад як громадський діяч. Він підняв голос проти будівництва промвузла біля Канева, оберігаючи могилу Тараса Шевченка. Завдяки Олійнику було зупинено будівництво атомної електростанції в Криму на сейсмічно небезпечних грунтах. Виступав супроти будівництва каналу Дунай-Дніпро. У 1988 році заговорив про Голодомор і запропонував створити книгу злочинів 1932-33 років", - розповів літературознавець Микола Жулинський.

У 1961-му Борис Олійник став членом Комуністичної партії. Від неї був депутатом Верховної ради 4-х скликань. На початку Помаранчевої революції вийшов з фракції КПУ. За кілька днів після цього комуністи заявили, що самі виключили письменника зі своїх лав.

"Ми інколи дискутували з Борисом. Я український націоналіст. Він вважав себе комуністом, - розповідає політик Степан Хмара. - Я завжди кепкував над ним і казав: "Який ти комуніст. Ти ж націоналіст". Він завжди був патріотом, бо справді переживав за Україну. Особливо в останні роки».

Масштаб особистості Бориса Олійника нам ще належить збагнути.

Бориса Олійника поховали на Байковому кладовищі. У митця залишилася дружина, 57-річний син Ілля і онука Катерина.

Вікторія Топала

За матеріалами https://gazeta.ua/