Винуватцем смертельної ДТП у Львові виявився екс-робітник ДАІ

19.06.2017 Поділитися

Водієм позашляховика, який влетів у натовп біля церкви Святого Андрія у Львові, виявився співробітник Державтоінспекції.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на Головне управління Нацполіції у Львівській області.

За словами правоохоронець, винуватець ДТП звільнився з органів внутрішніх справ близько 1,5 роки тому.

Особу загиблої внаслідок аварії ще не встановлено. Постраждала – 43-річна жителька Львова. Вона з травмами різного ступеня тяжкості доставлена до лікарні.

Кільком іншим потерпілим медики надавали допомогу на місці події, від госпіталізації вони відмовились.