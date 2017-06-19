Винуватцем смертельної ДТП у Львові виявився екс-робітник ДАІ
1650
|Поділитися
Водієм позашляховика, який влетів у натовп біля церкви Святого Андрія у Львові, виявився співробітник Державтоінспекції.
Про це повідомляє ТСН із посиланням на Головне управління Нацполіції у Львівській області.
За словами правоохоронець, винуватець ДТП звільнився з органів внутрішніх справ близько 1,5 роки тому.
Особу загиблої внаслідок аварії ще не встановлено. Постраждала – 43-річна жителька Львова. Вона з травмами різного ступеня тяжкості доставлена до лікарні.
Кільком іншим потерпілим медики надавали допомогу на місці події, від госпіталізації вони відмовились.