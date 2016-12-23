Виставку декоративно-ужиткового мистецтва презентували в Полтаві

23.12.2016 Поділитися

В Полтавській обласній бібліотеці ім. Котляревського презентували виставку декоративно-ужиткового мистецтва.

Відділ мистецтв Полтавської обласної бібліотеки представив виставку «Різдвяний вернісаж» авторки Тетяни Ваценко. До експонатів увійшли ляльки-мотанки, рушники, глиняні вироби та вишиванки полтавського зразка.

За словами організаторів, нещодавно ця виставка побувала у Франції та Болгарії, де представляла Україну та Полтавський регіон зокрема.

– Показавши власне мистецтво французам, я дуже здивувалася, що вони питають не лише де Полтава, а іноді і де знаходиться Україна. Дехто з них думав, що вона десь коло Бельгії чи Нідерландів. Для мене це в першу чергу спосіб популяризувати українське та полтавське. Особливість останнього полягає в унікальності, а саме вишивці білим-по-білому, – розповідає пані Тетяна.

Також на заході були представлено концертну програму, на якій зачитали вірші Бориса Олійника та заспівали народних пісень під бандуру.

Олександр Гуцул