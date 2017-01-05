Виставку до 420-ліття з народження Петра Могили презентували в Полтаві

05.01.2017 Поділитися

У Полтавській обласній бібліотеці Котляревського відкрили виставку «Від лицаря до ченця» на честь 420 річчя з дня народження українського культурно-політичного діяча Петра Могили.

На ній було презентовано книги та біографічні дописи вітчизняних істориків та релігієзнавців, що працювали над висвітленням постаті діяча.

Петро Могила став чи не єдиним поборником української освітянської культури, – стверджує начальник відділу обслуговування користувачів Полтавської обласної бібліотеки ім. Котляревського Любов Романенко.

За її словами, він увійшов до історії не лише я богослов та проповідник, а ще і як знаний літератор, меценат, громадсько-політичний діяч.

– Могила став відомий не лише богослів′ям. Заснування Могилянської академії стало важливим кроком для розвитку освітянської сфери на території України. Окрім цього, такий крок відіграв важливу роль у політиці майбутніх років, адже невдовзі розпочалась національно-визвольна війна під проводом Хмельницького і більшість інтелектуальної та військової еліти, української шляхти тих часів, навчалися в цій академії,– додає вона.

Довідково: Петро Могила – український політичний, церковний і освітній діяч Речі Посполитої, архімандрит Києво-Печерського монастиря, Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Канонізований Церквою 1996 року. Внесений до списку 100 Великих українців.

Олександр Гуцул