Виставку про ракетобудівника Корольова відкрили у Полтаві

10.01.2017 Поділитися

У Полтавській обласній бібліотеці імені І.П. Котляревського презентували виставку до Дня Народження відомого конструктора ракетної техніки та космічних кораблів Сергія Корольова.

Презентація покликана показати, який вклад внесла Україна в освоєння космосу. Як розповіла заступниця директора з інформаційних технологій Людмила Власенко, такі заходи важливі, аби пам’ятати нашу історію та видатних українців.

– Намагаємося показувати полтавцям відомих співвітчизників, серед яких і Сергій Корольов. Завдяки ньому людство подолало земне тяжіння та зробило перший крок до підкорення космосу – Власенко.

У бібліотеці запрошують усіх охочих ознайомитися з представленими книгами про конструктора. Виставка діятиме до кінця січня.

Довідково: Сергій Корольов – учений та конструктор у галузі ракетобудування й космонавтики, головний конструктор перших ракет-носіїв, штучних супутників Землі, пілотованих космічних кораблів, основоположник практичної космонавтики, академіка АН СРСР (1958). Стояв біля витоків практичної космонавтики: створював унікальну космічну техніку, істотно вплинув на становлення космічного мислення, заснованого вже не тільки на теоретичних засадах, а й на практичному досвіді.

Віктор Карпенко