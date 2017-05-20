Виставку вишитих картин представила полтавцям миргородська майстриня

20.05.2017 Поділитися

У Полтавській галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка відкрилася експозиція вишитих ікон та картин. Їх авторка – Ніна Фоменко, миргородська майстриня.

Більшість робіт виконані власним швом або хрестиком чи напівхрестиком.Вперше мисткиня почала працювати над своїми роботами у 1999 році, коли вишила «Різдво Богородиці». Із того часу релігійна тема у вишивці захопила жінку, стала провідною у творчості.

– Багато людей ходять подивитися на ці твори. Деякі навіть приносять із собою лупу, аби роздивитися, як вишита та чи інша робота – Фоменко.

Фоменко налагодила зв’язок із Львівським музеєм вишивки, де міститься понад 100 робіт відомого вишивальника. Директор якого допоміг почати майстрині працювати з Дмитром Блажейовським, що жив тоді в Римі. Відтоді Ніна Фоменко продовжує працювати над своїми творами. У Полтаві вона презентувала результати своєї майже 20-річної праці.

На виставці можна побачити 81 картину та ікону. Роботи експонуватимуться до 4 червня у виставковій залі місцевої Галереї мистецтв імені Ярошенка.

Віктор Карпенко