Виставку власних дитячих іграшок презентували у Полтаві

13.01.2017 Поділитися

Дитячий гурток «Фантазія» презентував виставку творчих робіт «Розмаїття дитячих талантів – тобі, моя Україно!»

За словами організаторів заходу діти цілий рік готували свої вироби. Результат праці вихованців Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської представлений на виставці.

Підготувала своїх підопічних викладачка Євгенія Радостєва. На її думку, ці іграшки можуть стати першою сходинкою для розвитку майбутніх народних майстрів.

На виставці представлено близько 30 виробів. Це - м’які іграшки з синтетичного хутра, драпу, сукна, бавовняних тканин. Виставка діятиме до кінця січня. То ж, кожен охочий може детально ознайомитися з з презентованими експонатами.

Віктор Карпенко