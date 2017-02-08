Виставку «Європейські фізики-ювіляри» презентували в Полтаві

08.02.2017 Поділитися

У Полтаві презентували книжкову виставку «Європейські фізики-ювіляри». Експозицію присвячено 160-річчю від дня народження Генріха Герца.

На ній представлено документи, що ознайомлюють читача з життям та діяльністю вченого.

Організатори заходу розповіли про видатного фізика.

– Сучасним досягненням у способах передачі, прийому і обробки інформації ми зобов’язані славетному вченому, який за коротке – як спалах зорі – життя зміг подарувати людству невичерпні багатства своїх наукових відкриттів. Його дослідження в подальшому були використані для створення радіозв`язку. Зрозуміло, були й інші вчені, які вивчали це явище і внесли в розвиток науки вагомий внесок, наприклад, Максвелл, але саме ім`я Герца було увічнено в одиниці виміру частоти хвилі, – розповідає бібліотекар Наталія Рой.

Виставка проходить у відділі обслуговування Полтавської обласної бібліотеки Котляревського і діятиме до 20 лютого.

Довідково:

Генріх Рудольф Герц — німецький вчений.Перший отримав електромагнітні хвилі, існування яких теоретично передбачено Максвеллом. Дослідження властивостей електромагнітних хвиль, проведені Герцом, показали, що ці хвилі підлягають тим самим законам, що й світлові. Цим відкриттям підтверджено електромагнітну теорію світла.

Олександр Гуцул