Вітаємо слідчих з професійним святом

02.07.2017 Поділитися

1 липня в Україні відзначали День слідчих органiв внутрiшнiх справ.

«Останній Бастіон» вітає тих небагатьох справді гідних слідчих, які у різний час служили і служать на благо Батьківщини та безпеки кожного громадянина. Шекспір у «Гамлеті» писав: «Бути чесним на цім світі – значить бути одним-єдиним з десяти тисяч». Ви не одні. Із вами найбільша сила – правда. Пишаємося вами.

Слідчим, які білими нитками шиють справи за вказівками репресивної машини НКВД-поліції, вручають безпідставні підозри, переслідуючи журналістів за правду, погрожуючи розправами, вбиваючи найменший прояв демократії в країні. Ніхто не скасовував закон усесвітньої гармонії і балансу. Усе, що ви робите, вам повернеться. Історія повторюється. За кожний учинок воздається. І на відміну від земних законів, цей ніяк не обійти й не купити.

Зі святом!

Із найкращими побажаннями ваш «ОБ»