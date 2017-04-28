Виявлені гусениці, які поїдають пластик

28.04.2017 Поділитися

Учені з Великобританії та Іспанії з'ясували, що гусениці великої воскової молі (Galleria Mellonella) здатні руйнувати пластик.

Ця особливість комах була помічена випадково. Федеріка Бертоккіні, один з авторів дослідження, виявила, що в пластикових пакетах, куди помістили гусениць, менш ніж за годину виникли отвори. Пізніше разом з колегами вона провела експеримент, в ході якого 100 комах були закриті в поліетиленовому пакеті. Через 40 хвилин в ньому почали з'являтися дірки, а через 12 годин личинки з'їли 92 міліграми пластика.

За словами вчених, швидкість, з якою гусениці поїдають поліетилен, перевищує швидкість подібних їм бактерій, які поглинають 0,13 міліграма синтетичного матеріалу в день.

Дослідники подрібнили личинок і покрили пластик отриманою масою. Пакети почали розкладатися схожим чином, що вказує на те, що в кишечнику комах знаходяться речовини, які відповідають за деградацію поліетилену.

Вчені планують ідентифікувати ці сполуки й почати їх масове виробництво для боротьби з пластиковими відходами.

Пластик – одна з найбільших екологічних проблем людства. В океанах зустрічаються цілі пластикові острови діаметром у кілька кілометрів з пластикових відходів. Морські тварини й птахи гинуть мученицькою смертю, через те, що їхній шлунок забивається великим і дрібним, які люди викидають у воду.