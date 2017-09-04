Виявлені всі учасники ОЗГ прокуратури в Одеській області – блогер

04.09.2017

Проти посадових осіб прокуратури Одеської області відкрито 19 кримінальних проваджень. Їх номери з ЄРДР оприлюднив місцевий блогер Олександр Балагура. На ці провадження він звернув увагу прокуратуру області. Блогер переконаний, що довів наявність організованого злочинного угрупування з посадовців прокуратури Одеської області.

– Всё дело в том, что 10.07.17 г. я получил выписку из ЕРДР, которой завершил возбуждение уголовных производств в отношении всего руководства прокуратуры Одесской области. А также и в отношении начальника управления по контролю за ведением уголовных производств. Таким образом, я доказал наличие ОПГ в Одесской области из должностных лиц прокуратуры Одесской области, – пише Балагура.

Блогер надає скан документа, де прокуратура Одеської області на підставі рішення суду внесла відомості до ЄРДР і порушила кримінальну справу проти заступника прокурора області Кічука Ю.В. Йому інкримінують перевищення влади або службових повноважень.

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Також Балагура виклав номери кримінальних проваджень з ЄРДР, порушених проти прокурора Одеської області Жученка О.Д, його першого заступника Саулко А.І., заступника прокурора Горностаєвої Т.В., заступника прокурора Добросердова А.Р і Кичука Ю.В., а також начальника слідства Литвак О.М. Загалом – 19 проваджень.

– Общее количество уголовных производств впечатляет — 19. Но что больше всего впечатляет, так это то, что ни одно уголовное производство так и не передано в суды г. Одессы, – зазначає блогер.

Серед причин, через які справи не потрапляють у суд – приховування злочинів через не внесення їх у ЄРДР, дача хабарів суддям або «решалам», закриття справи за хабар, затягування розслідування кримінального провадження тощо.

«Мафія захищається» – стверджує Балагура – і наводить основні способи «захисту»:

– Сокрытия уголовных преступлений должностных лиц любого ранга, начинается с того, что заявления о совершённых уголовных правонарушениях поданных гражданами Украины, просто не вносятся в ЕРДР, в связи с чем, досудебные расследования по уголовным производствам не начинаются. Данное действие уже является уголовным правонарушением – превышение должностных полномочий, т.к. действующим законодательством, такое действие как невнесение заявления о преступлении в ЕРДР вообще не предусмотрено законом Украины. Более того, согласно статьи 214 УПК Украины, у следователя или прокурора, есть только 24 часа, на внесение заявления в ЕРДР и начала досудебного расследования по уголовному производству. За такую услугу, прокурор, следователь берёт «благодарность» в размере от $500 до $17 000. Хотя есть и случаи, когда должностное лицо женского пола, рассчитывалась минетом. Данное действие имеет свой расчёт. А именно, расчёт на то, что гражданин Украины, убедившись, что законы Украины для преступников в прокуратуре не писаны, заявитель отказывается от дальнейших попыток добиться законных действий со стороны правоохранительной системы государства. Обвиняемый остаётся на свободе, а прокурор, следователь обмывает очередную взятку.

Данное действие имеет свой расчёт. А именно, расчёт на то, что гражданин Украины, убедившись, что законы Украины для преступников в прокуратуре не писаны, заявитель отказывается от дальнейших попыток добиться законных действий со стороны правоохранительной системы государства. Обвиняемый остаётся на свободе, а прокурор, следователь обмывает очередную взятку.

–Сокрытия уголовных преступлений должностных лиц любого ранга, начинается с того, что заявления о совершённых уголовных правонарушениях поданных гражданами Украины, просто не вносятся в ЕРДР, в связи с чем, досудебные расследования по уголовным производствам не начинаются. Данное действие уже является уголовным правонарушением – превышение должностных полномочий, т.к. действующим законодательством, такое действие как невнесение заявления о преступлении в ЕРДР вообще не предусмотрено законом Украины. Более того, согласно статьи 214 УПК Украины, у следователя или прокурора, есть только 24 часа, на внесение заявления в ЕРДР и начала досудебного расследования по уголовному производству. За такую услугу, прокурор, следователь берёт «благодарность» в размере от $500 до $17 000. Хотя есть и случаи, когда должностное лицо женского пола, рассчитывалась минетом. Данное действие имеет свой расчёт. А именно, расчёт на то, что гражданин Украины, убедившись, что законы Украины для преступников в прокуратуре не писаны, заявитель отказывается от дальнейших попыток добиться законных действий со стороны правоохранительной системы государства. Обвиняемый остаётся на свободе, а прокурор, следователь обмывает очередную взятку, – коментує Балагура.

Нагадаємо, смотрящого за економічною діяльністю поліції Полтавської області Олега Максимовича вигнали з прокуратури Одеси за бійку в нетверезому стані. Після цього його вигнали з харківської поліції за нескладену переатестацію.

«ОБ» уже подав звернення до НАЗК із проханням перевірити е-декларацію Максимовича, в якій він не вказав Volkswagen Passat із харківськими номерами, на якому пересувається по Полтаві і возить суддів на Харків.