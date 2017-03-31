Візит громади на комісію Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування

31.03.2017 Поділитися

Той факт, що депутати роблять з нас ідіотів, ще не означає, що ми ними є!

30 березня 2017 року представники громади Білецьківської сільської ради були присутніми на засіданні постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування Полтавської обласної ради з приводу вирішення проблемного питання щодо Заказника загальнодержавного значення «Білецьківські плавні». Обласна рада шляхом внесення змін до Рішення 18 сесії 23 скликання від 12.07. 2001 р. намагається лобіювати інтереси конкретних можновладців, а в основному заступника голови Полтавської обласної ради Холода Є.М., створюючи комунальне господарство та покладаючи на керівництво м. Кременчука право керувати та господарювати на всій території Регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні», до якого входить і наш Заказник загальнодержавного значення «Білецьківські плавні» який є територією Білецьківської громади і охоронні зобов’язання покладені саме на сільську раду. Не дивлячись на те, що на сесії Кременчуцької районної ради депутати (не без впливу громадських активістів), все ж проголосували за інтереси громади, на засіданні комісії Полтавської обласної ради депутати, навіть, не взяли до уваги прийняте рішення районної ради та звернення від депутатів районної ради. Мало того, рішення зі зверненням депутатів Кременчуцької районної ради, навіть, не було зачитане, згадки про нього не було!

Голова Кременчуцької районної ради Дрофа А.О., (член політичної партії «Українське Об’єднання Патріотів - Укроп), який був присутнім на засіданні і особисто контролював, щоб це звернення не було зачитане, тихесенько сидів позаду і, коли громада просила не торкатися нашої території, він не протягнув руку допомоги нам, своїм виборцям, щоб захистити наші інтереси. Ще б пак, він же був єдиним з районних депутатів, хто не проголосував за підтримку громади.

І як же Ви, шановні, можновладці, депутати, забули, що в Законі України «Про статус депутатів місцевих рад» чітко прописано:

Стаття 2. Депутат місцевої ради - представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу.

«Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.»

А в Конституції України прописано в Р. 1

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Про це забули і давно, мабуть, не відкривали Закон України про місцеве самоврядування голова постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування пан Горжій Ігор Григорович – голова комісії (член партії ВО «Батьківщина) та Хоменко Василь Петрович – секретар комісії ( член політичної партії «Українське Об’єднання Патріотів - Укроп), які лобіюючи лише свої особисті «меркантильні» та замовні інтереси. А Піддубний Ігор Анатолійович, директор Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, який постійно нахвалявся, що він представляє виключно інтереси губернатора Головка В.А., голови Полтавської ОДА, не зважаючи на всі неодноразові звернення громадян не робити безчинств по відношенню до території Білецьківської сільської ради, за весь 3-ьох місячний період, коли громада плаче і просить не робити незаконних дій по відношенню до нас, прикриваючись іменем губернатора, намагається протягти проект рішення про створення комунального підприємства в м. Кременчуці, яке буде розпоряджатися землями селян Білецьківської сілської ради. Вони уявили та вели себе, немов вони політбюро ЦК КПРС, каральний орган в дусі компартії часів СРСР.

А Закон України про місцеве самоврядування говорить:

Стаття 10. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування

1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

А, отже, сільські ради, міські ради та селищні ради знаходяться на одному рівні управління і мають рівні повноваження відповідно до законодавства.

І оці слуги народу, яким оплачується заробітна плата з наших податків, служать баригам, відстоюють інтереси одного чи двох ділків, а не величезної громади? Чому ми повинні це терпіти та йти на їхньому короткому повідку? Щоб через 5-7 років наші території перетворилися в резервації? Не буде цього, ми заявляємо прямо і відверто, ми не допустимо, щоб якесь міське комунальне господарство керувало нашими землями і давало дозволи на забудівлю котеджів, саун та всякого іншого добра для задоволення сумнівних потреб багачів.

Згідно регламенту Полтавської обласної ради відеоматеріали проведення комісій оприлюднюються на офіційному сайті обласної ради, але цього разу, питання, що стосувалися Білецьківської сільської ради (Заказника загальнодержавного значення «Білецьківські плавні») були нахабно виключені з загального відеоматеріалу, тому ми, представники громади, які були присутні на засіданні комісії надаємо відеопідтвердження всього, про що розповіли.

Напрошується славнозвісний афоризм:

«У словосполученні "народний депутат" відчуваю якийсь підступ ...»



Громада Білецьківської сільської ради



