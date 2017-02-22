Влада хоче протягнути зміни в КПК, що дозволять їй накидувати смугасту робу на будь-кого

22.02.2017 Поділитися

Влада намагається домовитися з депутатами, що не входять у коаліцію, про їхню підтримку Закону України про зміни в КПК №5610 завтра на голосуванні. Про це у своєму Facebook повідомив Андрій Портнов, керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України. На думку Портнова, внесення пропонованих змін у Кримінальний процесуальний кодекс України – спроба подальшої узурпації влади й боротьба з інакомисленням.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження) передбачає, зокрема, ряд нововведень, які наблизять уже напівдемократичну Україну до тоталітарного режиму.

Портнов також проаналізував основні новації законопроекту щодо змін у КПК:

1. Виклик повісткою з підтвердженням її вручення стає не обов'язковим.

Викликом до слідчого, прокурора або суду може вважатися публікація в ЗМІ (для цього не потрібні будь-які докази або документи, а досить «наявності інформації» про перебування особи за кордоном).

2. Людину можна просто оголосити в розшук, якщо вона перебуває за кордоном.

Для оголошення людини в розшук досить того, що вона перебуває за кордоном і не з'явилася на один виклик слідчого (при цьому не потрібно доводити, що особа переховується від органів слідства і суду, її місце його перебування невідоме, а причини неявки, в тому числі поважні – неважливі).

3. Розшук з можливістю затримання стає безстроковим.

Рішення суду про дозвіл на затримання людини, яка зараз може діяти максимум 6 місяців, стає безстроковою.

4. Максимально допустимий термін утримання під вартою збільшується.

Стане можливим утримання під вартою особи під час розслідування протягом 18 місяців (наразі максимальний термін – 12 місяців).

5. Розслідування щодо особи може проводиться безстроково.

Збільшений з 12 до 18 місяців максимальний термін розслідування в сукупності зі змінами правил його підрахунку, а також спрощенням процедури призупинення розслідування дає можливість проводити розслідування фактично безстроково.

6. Розширюється можливість заочного засудження.

Людина тепер може бути заочно засуджена, в тому числі, за такий неочевидний і нечіткий злочин, як «сприяння учасникам злочинних організацій (наприклад, шляхом надання їм інформації) або укриття їх злочинної діяльності», за яким передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

«Кожен, хто має голову, повинен уважно це прочитати і подумки приміряти смугастий одяг не тільки на політиків, а й на підприємців, бізнесменів, журналістів, ділових і звичайних людей», наголосив Портнов.

Анна Черниш