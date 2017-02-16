«Влада тисне на фермерів, бо відчула їхню роз’єднаність» – підсумки полтавської конференції Асоціації фермерів

16.02.2017 Поділитися

Людмила Стельмах (Кучеренко),

президент Полтавського медіаклубу

спеціально для «Останнього Бастіону»

10 лютого відбулася обласна конференція Асоціації фермерів та приватних землевласників «Відродження Полтавщини». Вона тривала майже чотири години. Звісно, важко навіть стисло передати зміст усіх виступів. Тому зупинюся тільки на основних моментах і враженнях: як кажуть, тези на полях.

Заступник голови асоціації 67-річний Іван Панасенко нагадав усім, як ще 3-4 роки тому цей же конференц-зал одного з корпусів Полтавської державної аграрної академії заледве вміщував усіх фермерів-делегатів, а зараз – «ріденько», а до кінця заходу він буде взагалі напівпорожнім. Який раніше був підйом, яка енергія струменіла! «Чи не тому нині влада активізувала наступ на фермерів, що відчула тенденції до їхньої роз’єднаності й хатоскрайності?! – риторично запитував Іван Якимович. – А як недавні парламентські слухання щодо продажу землі провели? Міністра Кутового не було, з адміністрації Президента нікого не було. Зате поставили галочку, що порадилися з народом…»

Теми затіяного владцями продажу землі торкався чи не кожен виступаючий. Зокрема, й гість, голова Київської обласної АФЗ Олександр Чубук. Згадав він слова міністра Тараса Кутового на Всеукраїнському аграрному форумі у Хмельницькому 7 лютого: «Земельна реформа почалася не у парламенті, а в інших кабінетах. Тож думайте, де ваш інтерес…» Це для свідомих українців земля – матінка-годувальниця, для фермера – засіб виробництва, а для скоробагатьків, що прийшли до влади на крові й смертях Небесної сотні, – просто товар. А як влада дбає про тваринництво в приватному господарстві? Раніше давали хоч невелику дотацію на теличку, корівку, а тепер – ні.

Перший заступник голови АФЗ «Відродження Полтавщини» Василь Бурлака обурився тим, що приїхали запрошені зі столиці, а очільники ОДА та облради, депутати облради – аграрії проігнорували запрошення (крім одного депутата), тому, мовляв, виливаємо свої біди й проблеми один одному.

На фото сидять: Віктор Галич, Василь Бурлака

Можу погодитися з цим твердженням тільки почасти. Бо, може, й краще, що керівництво області не бачило й не чуло інколи неприязного з’ясування стосунків між самими фермерами, неконструктивні «розхристані» виступи, розмито й нечітко артикульовані вимоги до влади. І навіть конфузи.

Наприклад, ще торік у листопаді на прохання голови асоціації Віктора Галича я підготувала проект Статуту АФЗ «Відродження Полтавщини», як кажуть, вилизавши кожне слово й кожну кому, бо Полтавський медіаклуб, який очолюю, успішно пройшов перереєстрацію. Але за три місяці ніхто з лідерів полтавських фермерів навіть не заїхав, щоб його забрати. І на конференції був запропонований до затвердження невідомо звідки взятий зразок Статуту, в якому було «колективне членство», якого вже два роки немає в законодавстві, та інші «ляпи». В результаті Статут не ухвалили. А час іде…

Віктор Галич, котрий очолював Асоціацію більше двох років, подав у відставку за станом здоров’я, передавши громадську організацію наступникам у дієздатному стані й з коштами на банківському рахунку. Працював він самовіддано і жертовно, захищаючи інтереси фермерів на всіх рівнях. В єдиній області України домігся створення координаційної ради з питань розвитку фермерства при голові Полтавської ОДА. Асоціація проводила протестні акції, зустрічала фермерів з усієї України на Сорочинському ярмарку. В. Галич організував фермерський форум у Миргороді за участі Михеїла Саакашвілі. Однак йому ніхто навіть не подякував за роботу, хоча б для проформи, навіть його перший заступник В. Бурлака. А дехто навіть почав дорікати Галичу неактивною роботою. На що Віктор Анатолійович гідно відповів: «А що ви зробили, щоб робота Асоціації була ефективнішою? Чим ви мені допомогли?..» Домовилися, що нового голову Асоціації через деякий час обиратимуть вже тільки фіксовані члени АФЗУ.

Трохи не пересварилися фермери й при висуненні делегатів на з’їзд АФЗУ. Обурювалися, що весь час їздять одні й ті ж. Тому цього разу не обрали Галину Бурлаку, а Тетяну Бабко.

Дуже змістовними були виступи народного депутата попередніх скликань Івана Зайця, першого віце-президента АФЗУ Миколи Стрижака.

15 лютого хлібороби області вийшли на протестну акцію проти продажу землі під Полтавську облдержадміністрацію.