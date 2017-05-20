Влада вже не передбачає можливості повернути Крим – політолог

20.05.2017 Поділитися

Власне, остання активність нашої влади навколо Кримського питання свідчить, що це питання для неї остаточно закрите. Влада не передбачає самої можливості відновлення української юрисдикції над Кримом, пише у своєму блозі політолог та викладач КНУ імені Шевченка Петро Олещук.

Звісно, ідеї кримсько-татарської автономії, засудження Сталіна та Берії, та перспективи реституції – це добре, але уявіть собі, що Крим повернувся і ми мусимо все це реалізувати на практиці. Це значить, що замість однієї проблеми (відновлення влади, вирішення питання колабораціоністів) ми отримаємо десятки інших – реституція, погодження питань стосунків національностей, проблеми міжетнічних конфліктів і т.д.

До того ж, тепер путінська Росія отримає дуже потужний пропагандистський механізм упливу. Ніби-то, так, ми нічого корисного не зробили для Криму, але якщо ми підемо звідти – прийдуть татари та все у вас повідбирають.

Фактично, ми, самі того не бажаючи, даємо залізобетонні аргументи Путіну для легітимізації своєї присутності в Криму в якості «гаранта міжетнічного миру».

Зрозуміло, українська влада навряд чи робила б все заради того, щоб ускладнювати собі життя. З цього я роблю висновок, що щонайменше в період каденції нинішнього президента ніхто не розглядає саму можливість повернення Криму хоча б як теоретичну реальність.

Якщо це так, то все стає зрозумілим. Крим – це лише інструмент заробляння внутрішньо- і зовнішньополітичних балів. Мовляв, ми такі молодці – захищаємо інтереси корінного населення. Дайте нам за це допомоги.

Віктор Карпенко