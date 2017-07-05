Владі Горішніх Плавнів загрожує кримінальна відповідальність за відновлення комуністичної символіки

05.07.2017 Поділитися

Міськраді Горішніх Плавнів загрожує суд та кримінальна відповідальність за відновлення пошкодженого раніше напису «Комсомольськ» на в’їзді до міста.

8 000 грн на відновлення пошкоджених букв «с» і «м» виділили рішенням міської ради. Національний інститут пам’яті відреагував майже миттєво та відправив запит до Генпрокуратури, Нацполіції та СБУ з проханням провести розслідування стосовно неправомірних дій влади перейменованого міста.

– Інститут просить порушити кримінальне провадження за ст. 436-1 Кримінального кодексу України за фактом розповсюдження та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму і притягнути винних осіб до відповідальності, – йдеться в зверненні.

Якщо винних все ж знайдуть, їм загрожуватиме обмеження волі від 3 до 10 років із конфіскацією майна або без такої (Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, - ред.).

Зазначимо, що відновлення напису «Комсомольськ» при в’їзді до міста підпадає під порушення закону «Про декомунізацію».

Віктор Карпенко