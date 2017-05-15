Влітку на українців чекає сезонне падіння споживчих цін, однак уже в серпні інфляція знову прискориться

15.05.2017 Поділитися

За офіційними даними, споживчі ціни в Україні у квітні 2017 року порівняно з березнем зросли на 0,9%. Це менше ніж у попередні місяці. У січні інфляція склала 1,1%, лютому – 1%, березні – 1,8%.

За фактом, основною причиною уповільнення інфляції стало значне зменшення росту цін на одяг і взуття (+ 0,9% проти + 10,5% в березні) і стабільні ціни на електроенергію, які з березня виросли на 28%.

Через зміцнення гривні, можна очікувати падіння цін на паливо, побутову техніку, одяг і взуття, а також сезонне зменшення цін на овочі в травні-червні і на фрукти в червні-липні. Ймовірно, у травні-червні нас чекатиме дефляція (зниження рівня цін – "ОБ"), з прискоренням зростання цін починаючи з серпня.

По року ми прогнозуємо інфляцію на рівні 9%. З квітня наш прогноз не змінився.

З інформації Національного Банку України можна зробити висновок, що їх очікування щодо прискорення інфляції в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати у цьому році в повному обсязі виправдовуються.

VoxConnector, спеціально для "ОБ"