Волонтер: на заставу Насірова можна було купити 250 реанімобілів для військових

17.03.2017 Поділитися

Волонтер і засновник проекту «Повернись живим» Віталій Дейнега порахував, що можна було би придбати для української армії за суму застави для Романа Насірова.

Для того, щоб відсторонений очільник ДФС Роман Насіров вийшов з СІЗО, його дружина за три дні назбирала на заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

Роман Насіров

Розмір застави став рекордоним серед тих, які вносили українські чиновники, повідомляє 24 канал.

На своїй сторінці у Facebook волонтер Віталій Дейнега відзначив, що на суму застави можна було би купити 1200 тепловізорів, або 100 надсучасних безпілотників чи пригнати 250 реанімобілів з повним обладнанням на передову.

«Поки я катався в Дніпро якийсь добродій "позичив" Насірову 100 000 000 грн, щоб той міг хворіти вдома а не в тюрмі.

На ці гроші можна було б:

Купити 1200 тепловізорів і дати нашій армії тотальну перевагу підчас нічного бою.

Купити 100 надсучасних беспілотів, які можуть щодня облітати усю лінію зіткнення, щоб ми знали хто і коли у сепарів всрався.

Пригнати 250 реанімобілів з повним обладнанням (вистачить на кожну роту на передовій). І врятувати сотні рук, ніг та життів.

Але ти захотів врятуати одного гандона від простатиту.

Це йо**аний сюр...», напсиав у своєму Facebook Дейнега.