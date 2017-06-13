Волонтер розповів про головну поразку в українській армії

13.06.2017 Поділитися

Волонтер Роман Доник заявив про провали в українській армії, який виражається у великій прірві між звичайними солдатами і вищим офіцерським складом. Про це він повідомив в інтерв'ю «Апостроф».

– У нас є знизу солдат, який хоче навчитися. Є нагорі начальник Генерального штабу, командир дивізії або навчального центру. А між ним і солдатом – прірва, – сказав волонтер.

За його словами, на існуванні цієї проблеми впливає і чинне законодавство, яке поки що не збираються змінювати.

– У нас же звільнити неможливо! Негідника, людину, яка погано працює, просто неможливо звільнити, – підкреслив Доник.

Він додав, що періодично звільнення серед офіцерів все-таки відбуваються, але це дуже складна процедура, особливо якщо справа стосується людини зі статусом учасника бойових дій. Доник зазначив, що деякі звільнені офіцери відновлюються на посаді через суд.

– Ось їх намагаються зараз розтасувати для того, щоб новим дати можливість зайти і робити щось, розпихують їх, щоб хоч трошки шкоди від них менше було, – заявив волонтер, додавши, що не можна «50-100 тисяч чоловік просто викинути на вулицю».

За словами волонтера, далеко не всі хороші фахівці захочуть піти на військову службу через малі зарплати. Також Доник сказав, що не можна так відразу стати досвідченим військовим, і для цього слід набрати певний досвід, поставивши в приклад офіцерів, які поступово просувалися по кар'єрних сходах від командирів взводу.

Відділ моніторингу