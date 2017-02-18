Волонтери Полтавщини зібрали 70 тисяч гривень для новонароджених

18.02.2017 Поділитися

Полтавські волонтери здійснили закупку нового медичного обладнання для новонароджених на 70 тисяч гривень.

На зібрані кошти, у Полтавській дитячій клінічній лікарні встановлять новітню апаратуру. За словами працівників лікарні, це обладнання є життєво необхідною для виходжування дітей найменшого віку.

Подароване обладнання включає перфузори, або шприцеві насоси, шприци та пульсоксиметри, які дуже необхідні у дитячій реанімації.

– Новітня апаратура підвищує шанси багатьох хворих дітей на виживання. Особливо пульсоксиметр, який знімає показники частоти серцевих скорочень,– розповідає Володимир Саричев, зав. реанімацією Полтавської дитячої клінічної лікарні.

Представники волонтерських організацій у Полтавській області додали, що у березні вони збиратимуть кошти для дітей з вадами зору та запрошують долучитися всіх бажаючих.

Нагадаємо, гроші для дитячих лікарень збирають по всій Україні, та у 2016-му ця сума становила понад 3 мільйони гривень.

Відділ моніторингу