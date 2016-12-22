«Вони нам санкції, а ми раз – і довбанули по Сирії» – російські чиновники проспекулювали на тему Сирії

22.12.2016 Поділитися

Під час програми «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканалі «Росія 1», тамтешні можновладці вчергове намагалися виправдати військові дії їхньої країни у Сирії.

Лідер ЛДПР та депутат місцевої Держдуми Володимир Жириновський цинічно висловився про масові бомбардування російськими військами Алеппо і загалом про військову операцію росіян у Сирії. За його словами, від втручання РФ жодних жертв серед цивільних немає.

– Да, мы там находимся. И от наших действий никаких жертв среди мирного населения нет. По всему миру каждый день тысячи людей гибнут в ДТП, и никто этому не удивляется – сказав Жириновський.

Таку ж думку висловив і патріарх Кирило, який в інтерв’ю зазначив, що війна у Сирії несе «оборонительный характер».