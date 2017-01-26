«Ворскла» мінімально поступилася полякам

26.01.2017 Поділитися

У другому товариському матчі на турецьких зборах підопічні Василя Сачка відіграли два різних тайми проти четвертої польської команди «Термаліка».

«Ворскла» 0:1 «Термаліка»

Гол: Войцех Кедзьора (63)

«Ворскла» (1 тайм): Сарнавський, Сапай, Чеснаков, Остапенко, Ребенок, Одарюк, Ткачук, Кравченко, Мякушко, Загорулько, Хльобас

«Ворскла» (2 тайм): Шуст, Ковтун, Кушніренко, Чеснаков (Штаненко, 50), Кунєв, Насібулін, Кравченко (Шаповал, 50), Зарічнюк, Одарюк (Мельник, 50, Тищенко, 78), Якубов, Дегтярьов.

Головний тренер: Василь Сачко

Команди довго одна до одної не придивлялися, одразу ж почавши торувати шляхи до воріт опонента. Мякушкові з Загорульком із глибини допомагав Хльобас. Ці трійці снаряди повсякчас підносили Одарюк з Кравченком, які й самі за першої ліпшої нагоди проривалися до «рамки» суперника.

Без роботи не лишався й Сарнавський, та до середини тайму територіальна перевага ворсклян ось-ось мала б перетворитися на гол, але ж ні… у другій половині гри, як і планувалося, вийшла молодь, яка перебуває в стані команди на перегляді. Цим хлопцям уже було значно важче протидіяти основі поляків. Хоча один лише Дегтярьов мав три сприятливих епізоди для того, аби засмутити кіпера суперників, та вдача була на боці «Термаліки», оборону якої цементував відомий український футболіст Артем Путівцев.

Гра залишила приємне враження від свого змісту, й тренерам «Ворскли» було за що подякувати підопічним після фінального свистка. Можливо, в графіку спарингів «біло-зелених» на зборах з’явиться ще один додатковий матч, та про це стане відомо завтра-післязавтра.

Віктор Карпенко