«Ворскла» на виїзді зіграла внічию з «Дніпром»

24.01.2017 Поділитися

У рамках передсезонної підготовки «молодіжка» полтавців провела достойний поєдинок проти однолітків з Дніпра.

ТМ: «Дніпро» (молодіжний склад) 1:1«Ворскла» (молодіжний склад)

Товариська гра. 23 січня, 2017, 13:00. Дніпро, УТБ «Дніпро».

Голи: ?, 57 – Гравець на перегляді, 4.

«Дніпро»: (U-21): Пономаренко Іван (Шеліхов Денис, 46), - Бондар Дмитро (Бартулович Младен, 46), Палюх Сергій (Войтиховский Максим, 85), Семенов Дмитро (Шаповалов Святослав, 46), Дем'яновський Кирило (Михайленко Іван, 62), - Войтиховський Максим (Джуміга Артем, 46), Вергун Дмитро (Дем'яновський Кирило, 79), Будняк Іван (Дорошенко Арсеній, 56), Ільїн Олег, Костишин Денис (Будняк Іван, 76), - Михайленко Іван (Бєляєв Олександр, 46).

«Ворскла»: Різник, Квасний (Луценко, 76), Алантьєв, Гаркуша (Бородай, 86), Луценко (Олійник, 46), Саків, Ічанський (Таранушич, 58), Брага, Гравець на перегляді (Зосенко, 46), Муха (Шарило, 46), Гравець на перегляді (Муха, 80).

Розпочали полтавці цей матч дуже потужно. Вже до 20 хвилини рахунок мав би бути 4:0, але у футболі на існує такої категорії, як «мав би бути». Забити підопічні Олександра Омельчука змогли лише одного разу. Муха віддав у штрафний майданчик, Брага поборовся за м’яч і нападник, який знаходиться у «Ворсклі» на перегляді відправив футбольний снаряд у сітку воріт суперників – 0:1.

Далі Муха виходив один на один з воротарем, але не зміг реалізувати момент. Були шанси у Саківа, який класно пробив у дальній кут, спочатку обігравши опонента на фланзі, і мав можливість на дубль і автор першого голу, але виручив воротар суперників.

В другому таймі гра трохи змінила характер, вже першу скрипку у цьому дуеті грали дніпровці. Втім, впевнена гра Різника, насамперед на виходах, до пори до часу не давала шансів «Дніпру».

Прикра помилка в обороні «Ворскли» все ж дозволила дніпровці відновити рівновагу у поєдинку. Моменти, які були у «ворсклянина» Шарила, він не використав. Все молодий нападник робив правильно, втім, удача відвернулася від нього.

Отже, 2017 рік молодіжний склад «Ворскли» розпочинає з нічиї. Вже 25 січня полтавці зіграють з «Нікополем», а 28 – з однолітками «Зорі».

Віктор Карпенко