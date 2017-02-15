«Ворскла» не втримала перемогу над «Алмаликом»

15.02.2017 Поділитися

Полтавці зіграли внічию з аутсайдером узбекського чемпіонату «Алмаликом», виграючи по ходу зустрічі.

«Ворскла» 1:1 «Алмалик»

Голи: Шарпар (30) – Урінбоєв (44)

«Ворскла»: Сарнавський, Ребенок, Пердута (Сапай, 66), Чеснаков, Остапенко (Даллку, 46), Кравченко (Кунєв, 75), Ткачук, Мякушко, Одарюк (Зарічнюк, 66), Хльобас (Загорулько, 59), Шарпар.

Головний тренер: Василь Сачко

«Алмалик»: Тураєв, Рахматуллаєв, Єліч, Бердімуродов, Урінбоєв, Ісаєв, Мулладжанов, Іномов, Усманов, Грігалашвілі, Касминін.

Головний тренер: Віктор Кумиков

У першому таймі полтавська команда створила стільки сприятливих епізодів поблизу воріт Тураєва, що можна було йти на перерву, не хвилюючись за долю всього поєдинку, але брак майстерності та невезіння не дали полтавцям закласти фундамент на другу половину гри.

Вже після дев’ятої хвилини команда з Полтави могла виходити вперед, коли Хльобаса збили в штрафному майданчику, та Дмитро, який узявся сам пробити з «крапки», не зумів переграти кіпера суперника.

На 30-ій хвилині Ребенок подав кутовий, після якого Чеснаков у високому стрибку пробив головою, але воротар парирував м’яч. На добиванні тут як тут виявився новобранець команди В’ячеслав Шарпар, вколотивши кулю в сітку воріт команди з Узбекистану. За хвилину до закінчення основного часу першої 45-хвилинки суддя з Казахстану призначив 11-метровий штрафний удар у ворота Сарнавського, і рахунок зрівнявся.

По перерві полтавці, не довго думаючи, понеслись уперед, та опоненти вже були обачнішими, накриваючи гравців атакуючої групи, тільки ті переходили поле. До часу тривала гра без особливих загострень біля обох воріт, а потім був відрізок із так званим відкритим футболом, де свій шанс могли знайти як одні, так і інші. Команда Віктора Кумикова здебільшого загрожувала воротар ворсклян після «стандартів», а полтавські футболісти щонайменше чотири рази втікали в швидкі контратаки, та, на жаль, не зуміли довести справу до логічного завершення. Цікава та динамічна зустріч завершилася нічиєю – 1:1.

18-го лютого у «Ворскли» заключний спаринг турецьких зборів зі словенською командою «Олімпія» (Любляна).

Віталій Кравченко