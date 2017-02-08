«Ворскла» не змогла обіграти чорногорського гранда

08.02.2017 Поділитися

Полтавцям по ходу матча з чорногорською «Будучностю» довелося відіграватися.

«Ворскла» 1:1 «Будучность»

Голи: Загорулько (58) – Райчевіч (38)

«Ворскла»: Сарнавський, Чеснаков, Даллку, Пердута, Сапай, Ткачук, Кравченко, Хльобас, Ребенок, Мякушко, Загорулько.

Заміни: Шуст, Зарічнюк, Одарюк, Остапенко, Матвеєв, Тищенко, Мельник, Шаповал, Удод, Квасний, Саків, Кунєв.

«Будучность»: 1.Драгоєвіч, 20. Распоповіч, 3. Радовіч, 16. Мітровіч, 5. Вукчевіч, 8. Мірковіч, 13. Марковіч, 7. Вушоровіч, 23. Секучіч, 11. Цамай, 25. Райчевіч.

Запасні: 21. Марчея, 30. Сератліч, 10. Яхетіч, 28. Хочко, 19. Райчковіч, 99. Даловіч, 18. Вуйовіч, 22. Пеяковіч, 15. Міліч, 29. Терзіч, 14. Кумбуровіч.

Гра мала розпочатися о 15:00, проте стартовий свисток арбітра пролунав на 10 хвилин пізніше. Причиною цьому – запізнення чорногорців. Проте це не завадило їм вийти першими вперед після кількох невдалих спроб.

Спочатку «Будучность» розіграла 3 кутових поспіль біля воріт «Ворскли», але полтавці встояли. А вже потім серія помилок в обороні «біло-зелених» призвела до того, що 25 номер Будучності вийшов на ворота Сарнавського, обіграв воротаря й поцілив у рамку – 0:1.

У такому ритмі гра пройшла до кінця 1 тайму. А на другу 45-хвилинку тренерський штаб полтавців випустив інший склад, який відразу став насідати на ворота суперника.

Так продовжувалося до 58 хвилини, аж поки в одному з єдиноборств Чеснаков виграв верхову боротьбу, скинув на Ткачука, а той вивів тет-а-тет Загорулька. Артур прошмигнув поміж двох оборонців і вдарив із правої ноги – 1:1. Такий рахунок зберігся до фінального свистка. Тож «Ворскла» знову не може перемогти. Успіху полтавці чекатимуть до 11 лютого, коли зійдуться у двобої з білоруським «Шахтарем» із Солігорська.

Віталій Кравченко