«Ворскла» одержала вольову перемогу над хорватським «середняком»

02.07.2017 Поділитися

Команди зіграли 2 тайми по 60 хвилин, у яких вирішили випробувати якомога більше футболістів. Переможцем у такому нестандартному поєдинку виявилася «Ворскла».

«Ворскла» 2:1 «Рудеш»

Голи: Хаводжіч, 28 – ?, 61 (автогол), Кравченко, 81.

«Ворскла» (перший тайм): Шуст (Ткаченко, 40), Саків, Чижов, Даллку, Пердута, Ребенок, Шарпар, Чеснаков, Одарюк, Кадимян, Коломоець.

Другий тайм: Ткаченко (Сарнавський, 80), Луценко, Гравець на перегляді, Остапенко, Сапай, Сидоренко (Удод, 110), Ткачук, Скляр, Кравченко, Кулач, Загорулько (Шаповал, 100).

Головний тренер: Василь Сачко.

«Рудеш» (перший тайм): 1.Hendija, 15.Franich, 3.Mtsaric, 4.Borcukovic, 19.Vuco, 20.Ivancic, 7. Kamenar, 11.Havojic, 13.Turcin, 14.Borsic, 9.Aralica.

Другий тайм: 12.Gudelj, 5.Matic, 4.Muic, 6.Balja, 20.Mihic, 21.Grbic, 10.Tesija, 3.Pedisic, 17.Ugrina, 11.Gubel,14.Posavec.

Головний тренер: Inaki Alonso.

Хорвати змогли забити за рахунок швидкої контратаки, відзначився 11 номер Хаводжич. У другій чверті поєдинку «Ворскла» продовжувала загрожувати воротам суперника, кілька разів пробивав Шарпар, проте цього разу його гарматні постріли йшли повз ворота.

Ледь розпочався другий тайм, як воротар запресингований Загорульком припустився помилки, і м’яч опинився у сітці воріт суперників. «Ворскла» продовжила нагнітати біля воріт «Рудешу», і другий гол не примусив довго чекати. Сапай віддав передачу з флангу, а Кравченко, дотягнувся до м’яча і переправив того у дальній кут.

Хорвати могли відігратися, реалізуй вони другий пенальті, який призначив арбітр. Проте Сарнавський зіграв просто відмінно, витягнувши важкий удар у правий від себе кут. Власне, на цьому епізоди в зустрічі, що могли би вплинути на результат більше не траплялися. Мабуть єдиний удар по цілі був у Ткачука. Він зі штрафного пробивав по воротах, але кіпер впорався з цим ударом.

Віктор Карпенко