«Ворскла» - «Олімпік»: 5 голів та поразка полтавців в гостях на своєму стадіоні

11.03.2017 Поділитися

Олімпік, зробивши камбек, переграв Ворсклу (3:2) в Полтаві в матчі 21 туру УПЛ і гарантував собі участь в шістці найсильніших у другій частині чемпіонату.

«Олімпік» 3:2 «Ворскла»

Голи: 65’ Моха, 70’ Гришко,72’ Матяж – Хльобас 20’, Загорулько 60’

«Олімпік»: Махарадзе - Парцванія, Гришко, Іллой-Аджеті, Немчанінов - Богданов, Цимбалюк - Шестаков, Гошкодеря, Моха - Матяж

«Ворскла»: Сарнавський - Пердута, Чеснаков, Чижов, Дитина - Шарпар, Кравченко - Хльобас, Одарюк, Мякушко - Загорулько

Що стосується гри, то приємно було спостерігати за діями команд, які не просто перекочували м'яч в центрі поля, а прагнули грати саме в футбол. Так, багато чого не виходило, маса шлюбу, але все одно видовище інтригувало.

Команди активно пішли вперед. Незважаючи на статус номінальних гостей, а поєдинок проходив в Полтаві, зрозуміло, ініціативою володіли ворскляни. Ще й тому, що їм, на відміну від «Олімпіка», кров з носу потрібна перемога, якщо команда прагнула продовжити боротьбу в топ-6.

І саме «Ворскла» забила першою. Дмитро Хльобас зважився на дальній удар і, метрів з 20-ти, влучив у дальню штангу, від якої м'яч влетів у ворота.

Перший удар в створ від «Олімпіка» трапився на 53 хвилині, але, як виявилося, це була тільки пристрілка. А тим часом «Ворскла» продовжила йти вперед, нагнітати і забила вдруге. Павло Ребенок навісив у воротарський, де Артур Загорулько випередив двох захисників і головою підрізав м'яч у дальній кут. Практично відразу Сергій Мякушко міг забивати і третій гол, але його удар прийняла на себе поперечина.

Ніщо не віщувало біди для полтавчан, але «Олімпік» зробив камбек, який, за українськими мірками, можна навіть порівняти з недавнім дивом від «Барселони». Звичайно, не настільки епічно, але все ж.

Моха, отримавши м'яч у штрафному, обвідним ударом низом перехитрив Богдана Сарнавського. Потім капітан «Олімпіка» Дмитро Гришко з другої спроби пробив воротаря після подачі справа, а повноцінний камбек донеччан створили Іван Матяж, п'ятою переправив м'яч в сітку після прострілу все того ж Мохі. І все це сталося на 65, 69 і 72 хвилинах – всього за сім обертів хвилинної стрілки.

Радісне вираз обличчя Василя Сачко перетворилося в похмуру гримасу. Ворскла кинулася вперед, багато падала, випрошувала пенальті, але все-таки «Барселоною» сьогодні був саме «Олімпік». 3:2 - камбек і перемога донецької команди в Полтаві. А Сачко пішов у підтрибунне приміщення ще перед свистком, без рукостискання з Санжаром. Ось так.

Віктор Карпенко