«Ворскла» опустилася нижче, «Полтава» та «Гірник-Спорт» тримають позиції, «Кремінь» – третій

15.05.2017 Поділитися

Полтавська «Ворскла» пропустила поперед себе «Сталь», «Полтава» та «Гірник-Спорт» займають сусідні сходинки, а «Кремінь» продовжує боротьбу за вихід до Першої ліги.

Полтавська команда втратила лідерство у нижній шістці

13-14 травня відбулися матчі 29-го туру Ліги Парі-Матч. Полтавська «Ворскла» у цьому турі зіграла внічию з кропивницькою «Зіркою». Загалом у цьому тарі відбулися такі поєдинки:

Верхня шістка

«Олімпік» — «Динамо» 2:1

«Зоря» — «Олександрія» 1:0

«Чорноморець» — «Шахтар» 0:3

Нижня шістка

«Волинь» — «Сталь» 0:1

«Ворскла» — «Зірка» 1:1

«Дніпро» — «Карпати» 2:3

Матчі 30-го туру відбудуться 20-21 травня.

Турнірна таблиця першої ліги після 30-ти турів

12-14 травня відбулися матчі 30-го туру першої ліги Чемпіонату України з футболу. ФК «Полтава» у цьому турі вдома поступився «Колосу» з Ковалівки, а «Гірник-Спорт» також на своєму полі впевнено переміг «Скалу».

«Полтава» — «Колос» 0:2

«Іллічівець» — «Верес» 1:1

«Арсенал-Київ» — «Авангард» 0:3

«Гірник-Спорт» — «Скала» 3:0

«Суми» — «Черкаський Дніпро» 1:0

«Оболонь-Бровар» — «Тернопіль» 2:0

«Миколаїв» — «Буковина» 3:1

«Інгулець» — «Десна» 1:2

Тепер турнірна таблиця першої ліги виглядає так:

Матчі наступного туру відбудуться у середу 17 травня.

Турнірна таблиця другої ліги після 30-ти турів

13-14 травня відбулися відбулися матчі 30-го туру другої ліги ЧУ з футболу. Кременчуцький «Кремінь» у цьому матчі переміг «Іллічівець-2» і продовжує перебувати на третьому місці. Загалом у цьому турі відбулися такі матчі:

«Металург» — «Балкани» 2:6

«Кристал» — «Реал Фарма» -:+

«Кремінь» — «Іллічівець-2» 3:0

«Жемчужина» — «Енергія» 0:1

«Рух» — «Інгулець-2» 3:0

«Нікополь» — «Суднобудівник» 4:1

«Мир» — «Тепловик-Прикарпаття» 1:0

«Поділля» — «Арсенал-Київщина» 3:2

Матчі наступного туру відбудуться 16-17 травня.

Віктор Карпенко