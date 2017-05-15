«Ворскла» опустилася нижче, «Полтава» та «Гірник-Спорт» тримають позиції, «Кремінь» – третій
|Поділитися
Полтавська «Ворскла» пропустила поперед себе «Сталь», «Полтава» та «Гірник-Спорт» займають сусідні сходинки, а «Кремінь» продовжує боротьбу за вихід до Першої ліги.
Полтавська команда втратила лідерство у нижній шістці
13-14 травня відбулися матчі 29-го туру Ліги Парі-Матч. Полтавська «Ворскла» у цьому турі зіграла внічию з кропивницькою «Зіркою». Загалом у цьому тарі відбулися такі поєдинки:
Верхня шістка
- «Олімпік» — «Динамо» 2:1
- «Зоря» — «Олександрія» 1:0
- «Чорноморець» — «Шахтар» 0:3
Нижня шістка
- «Волинь» — «Сталь» 0:1
- «Ворскла» — «Зірка» 1:1
- «Дніпро» — «Карпати» 2:3
Матчі 30-го туру відбудуться 20-21 травня.
Турнірна таблиця першої ліги після 30-ти турів
12-14 травня відбулися матчі 30-го туру першої ліги Чемпіонату України з футболу. ФК «Полтава» у цьому турі вдома поступився «Колосу» з Ковалівки, а «Гірник-Спорт» також на своєму полі впевнено переміг «Скалу».
- «Полтава» — «Колос» 0:2
- «Іллічівець» — «Верес» 1:1
- «Арсенал-Київ» — «Авангард» 0:3
- «Гірник-Спорт» — «Скала» 3:0
- «Суми» — «Черкаський Дніпро» 1:0
- «Оболонь-Бровар» — «Тернопіль» 2:0
- «Миколаїв» — «Буковина» 3:1
- «Інгулець» — «Десна» 1:2
Тепер турнірна таблиця першої ліги виглядає так:
Матчі наступного туру відбудуться у середу 17 травня.
Турнірна таблиця другої ліги після 30-ти турів
13-14 травня відбулися відбулися матчі 30-го туру другої ліги ЧУ з футболу. Кременчуцький «Кремінь» у цьому матчі переміг «Іллічівець-2» і продовжує перебувати на третьому місці. Загалом у цьому турі відбулися такі матчі:
- «Металург» — «Балкани» 2:6
- «Кристал» — «Реал Фарма» -:+
- «Кремінь» — «Іллічівець-2» 3:0
- «Жемчужина» — «Енергія» 0:1
- «Рух» — «Інгулець-2» 3:0
- «Нікополь» — «Суднобудівник» 4:1
- «Мир» — «Тепловик-Прикарпаття» 1:0
- «Поділля» — «Арсенал-Київщина» 3:2
Матчі наступного туру відбудуться 16-17 травня.
Віктор Карпенко