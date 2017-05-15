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«Ворскла» опустилася нижче, «Полтава» та «Гірник-Спорт» тримають позиції, «Кремінь» – третій

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«Ворскла» опустилася нижче, «Полтава» та «Гірник-Спорт» тримають позиції, «Кремінь» – третій

Полтавська «Ворскла» пропустила поперед себе «Сталь», «Полтава» та «Гірник-Спорт» займають сусідні сходинки, а «Кремінь» продовжує боротьбу за вихід до Першої ліги.

Полтавська команда втратила лідерство у нижній шістці

13-14 травня відбулися матчі 29-го туру Ліги Парі-Матч. Полтавська «Ворскла» у цьому турі зіграла внічию з кропивницькою «Зіркою». Загалом у цьому тарі відбулися такі поєдинки:

Верхня шістка

  • «Олімпік» — «Динамо» 2:1
  • «Зоря» — «Олександрія» 1:0
  • «Чорноморець» — «Шахтар» 0:3

Нижня шістка

  • «Волинь» — «Сталь» 0:1
  • «Ворскла» — «Зірка» 1:1
  • «Дніпро» — «Карпати» 2:3

Матчі 30-го туру відбудуться 20-21 травня.

Турнірна таблиця першої ліги після 30-ти турів

12-14 травня відбулися матчі 30-го туру першої ліги Чемпіонату України з футболу. ФК «Полтава» у цьому турі вдома поступився «Колосу» з Ковалівки, а «Гірник-Спорт» також на своєму полі впевнено переміг «Скалу».

  • «Полтава» — «Колос» 0:2
  • «Іллічівець» — «Верес» 1:1
  • «Арсенал-Київ» — «Авангард» 0:3
  • «Гірник-Спорт» — «Скала» 3:0
  • «Суми» — «Черкаський Дніпро» 1:0
  • «Оболонь-Бровар» — «Тернопіль» 2:0
  • «Миколаїв» — «Буковина» 3:1
  • «Інгулець» — «Десна» 1:2

Тепер турнірна таблиця першої ліги виглядає так:

Матчі наступного туру відбудуться у середу 17 травня. 

Турнірна таблиця другої ліги після 30-ти турів

13-14 травня відбулися відбулися матчі 30-го туру другої ліги ЧУ з футболу. Кременчуцький «Кремінь» у цьому матчі переміг «Іллічівець-2» і продовжує перебувати на третьому місці. Загалом у цьому турі відбулися такі матчі:

  • «Металург» — «Балкани» 2:6
  • «Кристал» — «Реал Фарма» -:+
  • «Кремінь» — «Іллічівець-2» 3:0
  • «Жемчужина» — «Енергія» 0:1
  • «Рух» — «Інгулець-2» 3:0
  • «Нікополь» — «Суднобудівник» 4:1
  • «Мир» — «Тепловик-Прикарпаття» 1:0
  • «Поділля» — «Арсенал-Київщина» 3:2

Матчі наступного туру відбудуться 16-17 травня.

Віктор Карпенко

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