«Ворскла» почала передсезонну підготовку з двома втратами та одним новачком

17.06.2017 Поділитися

Полтавська команда вийшла з відпустки. Сьогодні вони пройшли перше тонізуюче тренування. Серед змін у складі підопічних Сачка – відмінусовані Хльобас і Мякушко, але одне поповнення у вигляді гравця «Шахтаря» Владислава Кулача.

Тренерський штаб організував для футболістів легке тренування у вигляді пробіжки, «квадратів», гри з м’ячем загалом. Про збори та суперників на них повідомлять пізніше. Але майже 100%, команда, проведе передсезонну підготовку в облюбленій Рогашці Златіні, що у Словенії.

Щодо орендованого в «Шахтаря» Кулача, то він устиг пограти в «Маріуполі» (кол. «Іллічівець»), «Металурзі» (Запоріжжя), «Сталі» (Кам’янське), «Зорі» і «Ескішехірспорі» (Туреччина), найближчий рік на правах оренди буде захищати кольори полтавців.

Доля Хльобаса та Мякушка поки невідома. Скоріше за все, вони поїдуть на збори з київським «Динамо», яке нещодавно очолив Олексендр Хацкевич.

Нагадаємо, що перший матч після відпустки полтавська «Ворскла» проведе проти ФК «Полтава» на стадіоні «Локомотив». Зустріч присвячена 10-річчю «містян». Матч пройде 22 червня о 17:00.

Віктор Карпенко