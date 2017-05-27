«Ворскла», «Полтава», «Гірник-Спорт» та «Кремінь» сьогодні зіграють у той самий час

27.05.2017 Поділитися

Усі 4 професіональні клуби Полтавщини зіграють сьогодні у своїх чемпіонатах матчі передостаннього туру. Усі поєдинки стартують о 17:00.

«Ворскла» — «Дніпро»

Минулий матч: 0:2

І знову — про «плюси» нинішньої формули чемпіонату: зустрічаються два колективи з різних частин турнірної таблиці Групи 2, але для обох узяти три очки — надважливе завдання. Ще один показовий момент: у поточному сезоні підопічні Михайленка й Сачка зустрічалися чотири рази (це разом із Кубком України), причому полтавці жодного разу не перемогли. Й тепер це буде зробити дуже складно.

Відсторонення: Скляр, Шабанов — Влад.

«Скала» - «Полтава»

Арбітр – Олександр Павлюк (Київ)

Перше коло – 1:2

Дискваліфіковані: Кміть – Насібулін, Нехтій, Трояновський

«Скала» прощається з Першою лігою відразу ж після першого сезону, однак для молодої команди, віриться, це лише початок довгого шляху.

Справою честі буде гідно попрощатися зі своїми вболівальниками, адже стрияни навесні все ще не набрали жодного очка й програли всі 12 матчів. Ось тільки Назар Кміть не допоможе їм через дискваліфікацію. У гостей справи навіть гірші – не зіграють відразу троє основних гравців групи атаки. І це – після трьох поразок у поспіль в ситуації, коли навіть велика виїзна переможна серія закінчилася, а потрібно вибиратися з нижньої половини таблиці.

«Гірник-Спорт» - «Арсенал-Київ»

Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків)

Перше коло – 0:2

Дискваліфіковані: Моісеєнко - Старгородський

«Гірник-Спорт» уже може не переживати за виліт, однак амбітний клуб безсумнівно захоче поліпшити своє турнірне положення. А за можливості – зрівнятися за очками й із «Арсеналом», який на кілька сходинок вище.

Що ж стосується «канонірів», то вони гратимуть за те, щоб закріпитися у верхній частині турнірної таблиці. Важливо для них – виграти, щоб поліпшити настрій після останніх матчів, у яких було багато голів і звинувачень від комітету з етики та чесної гри.

Загалом, адаптацію «Арсеналу» в дебютному сезоні у Першій лізі можна вважати успішною. Однак якомога вище фінішувати можна лише у разі перемог в заключних турах.

«Металург» (Запоріжжя) - «Кремінь» (Кременчук)

Арбітр – Ігор Бич (Київ)

Перше коло – 0:2

Дискваліфіковані: Петровський, Захаров – немає

«Кремінь» відстає від дуету лідерів на п’ять очок – але місце не нижче третього гарантував собі достроково. Після прикрої нічиєї з «Балканами» доведеться грати тільки на перемогу в Запоріжжі і сподіватися на втрати конкурентів, яким грати дуже непрості матчі на Одещині.

«Металург» програв два останні матчі, а вдома поступається п’ять зустрічей поспіль. До того ж, і без того ослаблена оборона ще й втратила двох дискваліфікованих. Мотивуватиме господарів можливість провести останній домашній матч. І, звісно, турнірне положення, адже Козаки борються за виживання й мусять покидати передостаннє місце, для чого треба тільки вигравати (не забуваймо – «Суднобудівник» отримає три очки у якості технічної перемоги над «Кристалом» у цьому турі).

Віктор Карпенко