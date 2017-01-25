«Ворскла» поміряється силами з одним із лідерів чемпіонату Польщі

25.01.2017 Поділитися

Полтавці зіграють проти п’ятої команди польської «Екстракласи» – «Термаліка».

Вже другий спаринг на турецьких тренувальних зборах проведе команда Василя Сачка. Суперник не зі слабких – тим і краще. У минулому матчі полтавці розгромно поступилися болгарському «Дунаву». Та після того полтавці провели кілька насичених тренувальних днів, підсумком яких стане результат на полі проти поляків.

Ми вже говорили про те, що у «Ворскли» зараз переломний період. Не дивлячись на труднощі, полтавці проводять непогану селекцію і переглядають достойних гравців. Але чи даватимуть вони результат?

Наприклад, на перегляді перебуває Станіслав Штаненко – 20-річний гравець зараз виступає у Другій лізі чемпіонату Словенії, але неодноразово був задіяний за молодіжні збірні України. До речі, саме він був одним з тих гравців, які продемонстрували найкращі результати у забігові 7 відрізків по 50 метрів.

Загалом, бойовий дух полтавців незламний. Та і час на створення боєздатного колективу ще є, хоча і небагато.

Якщо говорити про «Термаліку», то це команда, яку можна вважати сенсацією цього сезону. Ще у минулому чемпіонаті вони посіли 13 місце, а вже зараз – претенденти на вихід до Ліги Європи. З відомих українському уболівальнику гравців, що грають за поляків – Артем Путівцев. Захисник багато часу грав за маріупольський «Іллічівець», харківський «Металіст», донецький «Металург» та кропивницьку «Зірку».

«Термаліка» посідає 5 місце у другій групі чемпіонату Польщі. Місцева ліга розподілена так само, як і наша – спочатку грають загальний чемпіонат, потім турнір ділиться на дві групи.

Відбудеться сьогоднішній поєдинок о 14:30. Туреччина, Чолакли. Поле готелю «Selin».

Віктор Карпенко