«Ворскла» поповнилася ще одним гравцем «Шахтаря» та збірної України

04.07.2017 Поділитися

«Ворскла» орендувала у «Шахтаря» захисника Миколу Матвієнка, повідомляє офіційний сайт полтавців.

Сьогодні футболіст поставив підпис під орендною угодою на один рік. Тепер Микола тренується разом з новими партнерами на передсезонних зборах в Словенії.

Другу частину минулого сезону Микола провів у «Карпатах» на правах оренди. Спочатку львів'яни планували продовжити угоду з «гірниками» по гравцеві, але після відходу головного тренера Олега Дулуба і приїзду в клуб іспанського Серхіо Наварро, певно, відмовилися від цієї ідеї.

За «Карпати» лівий бек відіграв 15 матчів в українській Прем'єр-лізі, забивши 1 гол і зробивши 3 результативні передачі. Після виступів за львів'ян Микола почав викликатися до збірної України.

Нагадаємо, що «Ворскла» в минулому сезоні посіла 7 місце (1 в групі 2) зі 42 очками.

У 1 турі нового чемпіонату полтавцям доведеться зіграти якраз із «Шахтарем», у якого вони і орендували Матвієнка та Кулача. Базова дата туру – 16 липня.

Віктор Карпенко