«Ворскла» поступово погашає заборгованість перед футболістами

16.02.2017 Поділитися

Полтавська «Ворскла» поступово погашає заборгованість перед своїми футболістами. Про це повідомив нападник команди Дмитро Хльобас в інтерв'ю телеканалу «Футбол 1».

– Борги ще залишились, але клуб намагається їх виплачувати. Поступово ситуація змінюється. Ми сподіваємося, що в підсумку всі борги будуть погашені – Хльобас.

Відомо, що наприкінці лютого головний тренер команди Василь Сачко проведе зустріч з керівництвом клубу і обговорить питання щодо погашення боргів.

Раніше колишній півзахисник «Ворскли» Олег Голодюк заявив про свої наміри подавати позов до Арбітражного суду через несплату клубом боргу гравцеві. Щоправда, нещодавно футболіст приїздив до Полтави, де йому повернули частину заборгованості та домовилися про поступове вирішення цього питання.

Віктор Карпенко