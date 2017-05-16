«Ворскла» продовжила контракти з Ребенком, Сапаєм, Чеснаковим та Ткачуком

16.05.2017 Поділитися

Полтавська команда пролонгувала угоди зі своїми ключовими гравцями – Павлом Ребенком та Вадимом Сапаєм, повідомляє клубна прес-служба.

Обидва виконавці продовжили свої угоди з клубом на 1 рік із можливістю автоматичного продовження контракту ще на сезон. Таким чином «Ворскла» намагається зберегти свій «кістяк» на майбутній чемпіонат, де, очевидно, боротиметься за місце у першій шістці.

Нагадаємо, захисник Вадим Сапай провів 157 матчів у Прем’єр-Лізі за «біло-зелених», а півзахисник Павло Ребенок – 203.

Напередодні «Ворскла» також продовжила контракти зі ще двома ключовими виконавцями – капітаном Володимиром Чеснаковим та опорником Андрієм Ткачуком. Чеснаков пролонгував свою угоду на 3 роки, а Ткачук підписав новий контракт за схемою «1+1».

Наступний свій матч «Ворскла» проведе 21 травня у Львові на «Арені-Львів», де зіграє із місцевими «Карпатами».

Віктор Карпенко