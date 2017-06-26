«Ворскла» розпочала тренувальні збори з трьома новачками

26.06.2017 Поділитися

Полтавська команда прибула на збори до Словенії у День державності країни. Спочатку клуб прибув до Борисполя, звідти відлетів до Австрії, а вже з Відня вирушив до Рогашки Слатіни, де і проходитимуть збори полтавців.

До Словенії команда Василя Сачка вирушила вже з двома новачками. Перший – Владислав Кулач, який вже встиг зіграти за «біло-зелених» у товариському матчі проти ФК «Полтава», де непогано проявив себе. Другим новачком став Гегам Кадимян. Вірменин пограв за донецький «Олімпік», львівські «Карпати» та луганську «Зорю».

Кадрові втрати залишаються незмінними – Хльобас та Мякушко, що минулого сезону грали в оренді в «Ворсклі» поїхали на збори з київським «Динамо», якому належать права на футболістів. Залишився у стані полтавців В’ячеслав Шарпар, який не грав у Кубку Полтави проти «містян», чим поширив чутки про свій відхід із «Ворскли». Зазначимо, до Полтави також повернувся один з кращих бомбардирів минулого сезону - Олег Коломоєць. Гравець провів другу частину минулого сезону в Угорщині, а за ворсклян відзначився 8 разів у 21 матчі.

Нагадаємо, полтавці проведуть у Словенії 4 спаринги. 28 червня «Ворскла» зіграє проти румунського «Волунтарі», 1 липня запланований поєдинок з хорватським «Рудешем», через 4 дні спаринг зі ще одним хорватським клубом – «Істрою». 8 липня пройде остання товариська гра на перших зборах. Тоді команда Сачка зійдеться зі словенським «Целє».

Віктор Карпенко