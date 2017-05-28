«Ворскла» та «Гірник-Спорт» перемогли, «Полтава» та «Кремінь» програли

28.05.2017 Поділитися

Команди Полтавщини з Прем’єр-Ліги, Першої та Другої ліг зіграли свої поєдинки у передостанніх турах чемпіонатів.

«Ворскла» — «Дніпро» - 1:0

Гол: Шарпар (49)

«Ворскла»: Шуст, Сапай, Чижов, Даллку, Пердута, Кравченко, Чеснаков (Ткачук, 79), Одарюк (Мякушко, 76), Шарпар, Ребенок, Хльобас (Загорулько, 70)

«Дніпро»: Лунін, Адамюк, Сваток, Лопирьонок, Польовий, Вакулко, Кочергін, Нагієв (Когут, 81), Чеберко, Луньов (Баланюк, 46), Довбик (Ротань, 64)

Попередження: Чижов, Кравченко — Ротань

Закінчення сезону будь-яка команда хоче зробити для себе таким, щоб у вболівальника щонайменше до старту нового сезону залишався хороший настрій від згадок про хороший футбол у виконанні улюбленої команди.

Ворскляни, і це було помітно, дуже й дуже хотіли порадувати свого 12-го гравця. І нехай привід для того, аби зірватися з криком «гол» був лише один, та по-прімерівськи елегантний, вивірений до міліметрів гол В’ячеслава Шарпара (до речі, 5-й навесні) став справжньою окрасою усього матчу.

Трішки прикро за «Дніпро», який за спортивним принципом залишає Прем’єр-лігу, та має невизначеність взагалі щодо майбутнього славетного клубу…

І вже за доброю традицією футболісти разом із тренерами пішли до 22-го сектору подякувати за підтримку впродовж складного сезону, та зробили гуртове фото на згадку.

Заключний матч усього сезону ворскляни проведуть 31-го травня на стадіоні «Метеор» у Дніпрі, де їх прийматиме кам’янська «Сталь». Гра стартує о 17:00.

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) 1: 0 «Арсенал-Київ» (Київ)

Гол: Корольков, 68 з пенальті

«Гірник-Спорт»: Ситников, Коваленко, Голядинець, Кравчук, Цапій, Павлик, Панасенко (Фаюк, 77), Корольков (к), Моїсеєнко (Ченбай, 89), Шевчук, Прутян (Яворський, 87).

Запасні: Крюков, Сахневич, Курелех, Яворський, носаря, Фаюк, Ченбай.

Головний тренер: Сергій Пучков.

«Арсенал-Київ»: Іванов (к), Гетьман, Насімі, Шевченко (Піскун, 90+1), Зозуля, Кізілатеш, Домбровський, Пилипенко, Семчук, Батальський, Федосов.

Запасні: Гнатиш, Тагіві, Матвєєв, Піскун, Черненко.

Головний тренер: Сергій Літовченко.

Попередження: Панасенко, 14 – Гетьман, 33, Пилипенко, 59, Зозуля, 82.

Відкрити рахунок господарі могли вже в перші 10 хвилин. На третій хвилині Голядінец з кутового замикав навіс ударом головою, але м'яч пройшов трохи вище воріт. Через п'ять хвилин вже дальній удар Королькова у відчайдушному стрибку відбив голкіпер «Арсеналу-Київ» Дмитро Іванов.

Ближче до перерви господарі продовжували атаки, але вони вже не таїли якоїсь несподіванки для гостей. У той же час «Арсенал-Київ» теж не відсиджувався в обороні, розраховуючи на високорослого молодого форварда Павла Федосова, який був дуже активний в атаці, але часто опинявся в офсайді. Втім, хороша можливість до перерви у гостей була лише на 28 хвилині. Батальський біля лінії штрафного пробивав по воротах, але Іванов відбив цей м'яч.

Друга половина матчу почалася за сценарієм першого тайму. Знову першими гольові моменти почали створювати господарі. На 48 хвилині Прутян підхопив м'яч і на підході до штрафного зіграв в пас з Шевчуком, рішення якого знову зіграти з партнером прочитали захисники «Арсеналу-Київ». Через дві хвилини Шевчук буквально з лінії воротарського бив в упор, але Іванов відбив цей м'яч. На 56-й хвилині масована атака гірників завершилася ударом Цапія в поперечину.

А потім на свій шанс дочекався Федосов. Після обрізки Кравчука він вийшов один на один із Ситніковим, який в останній момент зреагував на удар і врятував господарів від голу. Переконавшись, що з суперником жарти погані, «Гірник-Спорт» активніше заграв в атаці. У підсумку на 67 хвилині нерви не витримали у захисника «Арсеналу-Київ» Пилипенко, який руками спробував зупинити увірвався в штрафну гостей Королькова.

– За такі порушення в Англії пенальті не ставлять, – сказав після гри головний тренер київської команди Сергій Литовченко. Однак арбітр зустрічі Дмитро Панчишин був іншої думки і призначив одинадцятиметровий. Свого шансу капітан гірників не упустив і розвів по різних кутах м'яч і голкіпера – 1:0.

Навіть пропустивши гол, «Арсенал-Київ» міг урятувати цей поєдинок. На 73-й хвилині Батальський ударом головою завершував атаку гостей, а на 85-й хвилині реальний шанс зрівняти рахунок втратив Кізілатеш: м'яч після його удару пролетів поруч зі штангою.

В кінці матчу команди демонстрували відкритий футбол, який не залишив байдужими глядачів на трибунах. Вболівальники емоційно реагували на події на полі, а після фінального свистка пораділи перемозі «Гірника-Спорт» у заключному своєму домашньому матчі.

Скала (Стрий) 3:1 ФК Полтава (Полтава)

Голи: Поручинський, 62, 66, Черепущак, 84 – Соломка, 50

«Скала»: Дутка, Білоус, Кузів, В. Альохін, Стасюк, Баранов, Маляренко, Бровко, Поручинський, Черепущак (Герег, 85), Челядін.

Головний тренер: Роман Гнатів.

«Полтава»: Кринський, Кушніренко, Парамонов, Бородай, Голіков, Дмитренко, Сокуренко, Лебеденко, Зеленевич, Соломка, Дегтярьов (Лучик, 78).

Головний тренер: Володимир Прокопиненко.

На перших хвилинах Маляренко подавав із флангу, однак Черепущак узагалі не зумів прийняти м’яч у штрафній площі. Відповідь «Полтави» теж не була менш незграбною: індивідуальні дії Дегтярьова завершилися відбором захисників. Кидалося в очі, що єдиний форвард полтавців чимало змушений був бігати без м’яча — підтримки з глибини майже не було.

У середині тайму Стасюк на підступах до штрафної площі полтавців розвернувся на клаптику поля і здалеку пробив вище воріт, а на 40 хвилині дальній постріл Дегтярьова заблокували захисники — ото й усі моменти в першому таймі.

Однак як змінилася ситуація по перерві! Зачин був за господарями: Черепущак після навісу з флангу не дотягнувся до м’яча, а Поручинський головою високою траєкторією відправив м’яч у руки воротареві полтавців. Гості на це відповіли атакою, котрою пробував завершити Дегтярьов так само ударом головою — невдало, і дальнім пострілом Лебеденка — повз ворота.

У ці хвилини полтавці, відчувши, що атаки нарешті даються, обложили ворота стриян: після кутового заробленого й виконаного Лебеденком, Соломка один в кількох кроках від лінії воротарської площі головою відправив м’яч у сітку воріт — 0:1.

Майже одразу потому він же мав нагоду збільшувати відрив, але після корнеру знову-таки головою відправив м’яч над поперечиною. За кілька хвилин Янаков подав з флангу, м’яч відскочив до Дмитренка, але екс-стриянин пробив вище, навіть попри те, що голкіпер уже був відіграний.

Але стрияни мало того, що витримали облогу, але й зуміли відігратися. Атака лівим флангом завершилася довгою діагоналлю Челядіна до штрафної площі, де Кринський, вийшовши далеко з воріт, не дотягся до м’яча, а Поручинський, який набіг зі свого правого флангу, відправив м’яча до незахищених воріт – 1:1.

Чотири хвилини полтавцям не вистачило, аби прийти до тями, адже вони примудрилися за такої гри пропустити вдруге: під час контратаки лівим флангом Ісаєв здійснив відбір на підступах до штрафної площі «Полтави» на лівому фланзі, коротко відпасував на Стасюка, а той вже виконав філігранний навіс на Поручинського — і 22-річний півзахисник Скали забив свій другий гол ударом головою. Це вже 2:1.

Навіть після такого ляпасу полтавці не прийшли до тями: тут же Заїченко виконав дальній удар — повз ворота. Весь час до третього голу гості марно намагалися переграти молодих стриян, а от господарям на 84-й хвилині вдалася показова атака, завдяки якій вони змогли забити третій м’яч. Баранов здійснив перехоплення на своїй половині поля, головою відпасував на Черепущака. Юрієві допомогли захисники, котрі по черзі помилилися, той вийшов сам на сам із воротарем, котрий залишив штрафну площу заради перехоплення, але був обіграний — і 18-річний форвард закотив м’яч у порожні ворота – 3:1.

Після того полтавцям за такої їхньої гри марно було сподіватися на очки в Стрию. Наприкінці зустрічі команди обмінялися радше не атаками, а ударами: у Полтави відзначився Лебеденко, у Стрия- Челядін зі штрафного. У підсумку господарі перемогли 3:1, чого з ними навесні ще не бувало, а от полтавці зазнали вже четвертої поспіль поразки.

«Металург» (Запоріжжя) – «Кремінь» (Кременчук) 2:1

Голи: Каськов 6', Сєнтябов 12' – Іванов 42'

Вилучення: Онопко 1' («Кремінь»).

«Кремінь»: Онопко, Бичков, Кравчук, Ентін, Горват (Бобров 46), Тертишний, Богданов, Кошадзе (Лєнчінков, 5), Степанчук (Тимченко, 75), Козлов, іванов.

Запасні: Москалик, Лісовий, Скоцький.

Головний тренер: Сергій Ященко

Наша команда досить несподівано програла в гостях одному з аутсайдерів ліги, відчайдушно веде боротьбу за збереження прописки у професійному футболі. Можливо, саме цей фактор надмірно мотивував запорожців, а можливо і швидке видалення Віталія Онопка зіграло свою ключову роль у протистоянні у Великому Лугу. У будь-якому випадку червона картка голкіпера команди вже на першій (!) хвилині матчу нічого доброго не обіцяла. «Металург» забив швидких два м'ячі, але «Кремінь» відповів голом Іванова в кінці тайму. На тому і розійшлися.

«Кремінь» готується до закриття бронзового і першолігового сезону 2 червня на своєму домашньому стадіоні, а «Металург» спробує втрутитися в боротьбу за золото, відібравши очки у «Перлини» та при певних розкладах, залишитися в Другій лізі.

Віктор Карпенко