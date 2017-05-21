«Ворскла» та «Кремінь» продовжують безпрограшну серію, «Полтава» знову програє

21.05.2017 Поділитися

«Ворскла» обіграла «Карпати» на виїзді в матчі 30 туру Прем'єр-ліги завдяки єдиному голу В'ячеслава Шарпара.

«Карпати» 0:1 «Ворскла»

Голи: Шарпар, 56.

«Карпати»: Боровик – Мірошниченко, Дитятьєв, Нестеров, Матвієнко – Ксьонз, Кльоц, Голодюк, Гуцуляк – Худоб'як, Гладкий

Запасні: Мисак, Виздрік, Лобай, Філімонов, Завійський, чачу, Шина

«Ворскла»: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Ребенок – Скляр, Ткачук – Кравченко, Шарпар, Одарюк – Хльобас

Запасні: Сарнавський, Кунєв, Остапенко, Загорулько, Мякушко, Косівський, Саків

Перший тайм можна назвати млявим. Команди ніби як і бігали, і намагалися комбінувати, створювати моменти, але все це робилося без особливого бажання. Чи то відпустку вже в голові, то чи на травневому сонечку розморило футболістів, але один-єдиний момент був створений полтавчанами – В'ячеслав Шарпар вивів на ударну позицію Павла Ребенка, але той по воротах не влучив. Ще пам'ятний момент – травма Андрія Ткачука, якого в одному з ігрових моментів розбили голову. На щастя, через пару хвилин він повернувся на поле з перебинтованою головою.

Другий тайм почався цікавіше завдяки «Ворсклі». «Карпати» продовжували мляво перекочувати м'яч. Можливо, помилкове враження, але здалося, що гравці львів'ян не горіли бажанням догравати епізоди до кінця. Десь ніжки прибирали, десь не робили зайвий ривок і не добігали. У підсумку, одна з таких помилок привела до голу «Ворскли». Хльобас, випередивши суперника, перехопив м'яч в районі центральної лінії, простягнув до штрафної, стягнувши на себе трьох опонентів, а потім відпасував правіше на самотнього Шарпар. В'ячеслав, не ставши зближуватися з воротарем, потужно пробив під штангу.

Щойно вийшов на заміну Сергій Мякушко, практично першим дотиком вивів на ударну позицію Володимира Одарюка, але той з лінії штрафного майданчика пробив несильно і в руки голкіперу.

Буквально відразу «Карпати» могли претендувати на небезпечний штрафний прямо по центру метрах у 18 від воріт, але рефері чомусь не помітив, як Ігор Пердута буквально скосив Олексія Гуцуляка. Під кінець години гри цей епізод виглядав найбільш спірним з точки зору арбітражу.

Ближче до закінчення матчу «Карпати» таки зуміли створити перший небезпечний момент – Ігор худорлявості, найвидніший гравець господарів в цій грі, зважився на дальній удар і м'яч пройшов в сантиметрах від штанги. В іншому – тиша, а ряд замін остаточно знизили темп гри.

Перший удар в створ воріт «Ворскли» припав на 90 хвилину матчу, але ніякої небезпеки він не ніс. Гості ж уміло сушили гру і спокійно контролювали м'яч на своїй половині поля.

А ось за секунди до фінального свитка «Ворскла» отримала привід, щоб всією командою помолитися богу удачі. Ардін Даллку, намагаючись проштовхнути м'яч повз власних воріт, влучив у штангу, а Худоб'як з метра пробив теж в штангу. У підсумку, ворота Богдана Шуста так і залишилися в недоторканності.

ФК «Полтава» програла на своєму полі чернігівській «Десні» з рахунком 0:1 у матчі 32 туру Першої ліги сезону 2016/2017

ФК Полтава 0:1 Десна (Чернігів)

Гол: Максименко, 47

ФК «Полтава»: Кринський, Соломка, Бородай, Ковтун, Голіков, Дмитренко, Насібулін, Дегтярьов, Трояновський (Пучковський, 67), Лебеденко, Зеленевич (Нехтій, 46).

Запасні: Мусієнко, Кушніренко, Сокуренко, Лучик. Головний тренер: Володимир Прокопиненко.

ФК «Десна»: Махновський, Фаворов, Максименко, Братков, Мостовий, Щедраков, Чепурненко, Картушов Волков, (Бовтрук, 90), Арвеладзе (Коберідзе, 77), Кірієнко (Філіппов, 88).

Запасні: Шевченко, Чорноморець, Солдат, Коваленко. Головний тренер: Олександр Рябоконь.

Чернігівська Десна їхала до «Полтави» за очками – аби продовжити безпрограшну серію, яка триває ще з листопада минулого року, а також аби відірватися від «Вереса», в якого був складний виїзд до Охтирки.

У полтавців були діаметрально протилежні задачі: перервати безвиграшну домашню серію та спробувати таки виграти вдома за нового тренера Володимира Прокопиненка, хоч суперник і не сприяв досягненню результату.

Початок матчу був за гостями, які захопили ініціативу і чи не в першій же атаці створили небезпеку біля воріт Кринського. Волков з лівого краю перевів м’яч на хід Фаворову праворуч, але той пробив повз ворота із вигідної позиції.

Одразу впадало в око, що чернігівці зовсім не планували діяти другим номером (воно й не дивно), на атаку постійно працювало троє гравців плюс латералі на флангах, з глибини допомагав Арвеладзе. Власне, така насичена лінія нападу часто створювала проблеми господарям, ті довго не могли підібратися до гостьової штрафної площі. Їхні атаки виходили здебільшого за допомогою флангів та навісів, як, наприклад, на п’ятій хвилині, коли Дегтярьов головою не влучив у ворота.

У наступній же атаці Волков пробивав здалеку – але м’яч пролетів повз стійку, хоча форвард цілком міг розраховувати на успіх, адже, як ми вже згадували, кількість гравців на флангах атаки відволікала захисників і розтягувала оборонні порядки «Полтави», де виникали такі от вільні зони.

Але відкрити рахунок могли саме полтавці: на дев’ятій хвилині довга передача зі штрафного зі своєї половини поля на Дегтярьова завершилася його падінням у штрафній площі «Десни», сфолив Максименко. Та Трояновський лівою ногою пробив повз ворота.

Після того гра трохи заспокоїлася, лише на 16-й хвилині Арвеладзе після розіграшу в атаці (цих комбінацій за його участі з трьома форвардами в матчі буде багато) пробив у ворота, однак Кринський ліквідував удар.

На 21-й хвилині нестандартна для цієї «Десни» атака – довге закидання на хід Волкову – закінчилася падінням останнього у штрафній площі «Полтави» в боротьбі з Соломкою – без свистка. У ці хвилини ініціатива, володіння й атаки були за «Десною», однак моментів відчутно поменшало. Полтавці ж через пресинг не могли швидко виходити в атаку, їхні фланги були надійно закриті й лінія атаки багато бігала без м’яча, а форварди – і Зеленевич, і Дегтярьов, і Нехтій, котрий вийшов на заміну – змушені були йти на фланги або йти за м’ячем у глибину поля. Моменти могли бути лише зі стандартів чи після дальніх ударів, як-от після пострілу Трояновського на 33-й хвилині, котрий на кутовий перевів Махновський.

Не можна сказати, що «Полтава» в першому таймі відсиджувалася на своїй половині, їхні контратаки були доволі небезпечними, та «Десна» домінувала і на 38-й чергову небезпеку своїм проходом створив Фаворов, завершити атаку ударом йому завадило лише падіння.

У другому таймі щойно здалося, що «Полтава» відсунула гру від власних воріт, як Десна організувала гол. Атака лівим флангом завершилася фолом Дмитренка і штрафним ударом з точки в кількох кроках від бокової лінії. Чепурненко подав на ближню штангу, з одинадцятиметрової позначки назустріч польоту почав рухатися Максименко і в кількох кроках від стійки головою підправив траєкторію м’яча прямісінько в сітку.

І навіть після голу «Десна» не відійшла в оборону: полтавці так само мало на що могли сподіватися попереду. На 54-й хвилині навіс Волкова з правого флангу (він помінявся краями з Картушовим) завершився ударом останнього, який втрапив у ногу захисника і м’яч пішов на кутовий.

Рідкісна контратака вдалася полтавцям на 62-й хвилині, коли Нехтій після довгої передачі та єдиноборства з Братковим опинився на газоні, але другий пенальті арбітр за суперечливого епізоду навряд чи дав.

Завершальна частина матчу супроводжувалася тиском уболівальників «Полтави» на бокового арбітра, через що матч двічі зупиняли. «Десні» це було навіть на руку: вони трохи відпочивали, а полтавці ще витрачали енергію на вмовляння фанатів припинити свої витівки. Ще раз гості створювали небезпеку біля воріт полтавців на 66 хвилині, коли після флангового прострілу удар Чепурненка заблокував захисник.

Надалі полтавці все частіше йшли вперед, але креативу було надто мало, а до простих комбінацій попереду чернігівці вже прилаштувалися. Хіба на останній хвилині Бородай добряче приклався до м’яча здалеку, але той просвистів над поперечиною. У підсумку – мінімальна перемога «Десни». З урахуванням поразки «Вереса» відрив чернігівців становить уже шість очок за два тури до фінішу змагань. Полтавці ж програють утретє поспіль і їхня безгольова серія сягнула вже 270 хвилин.

«Кремінь» зіграв внічию з «Балканами» (1:1) в матчі 32-го туру чемпіонату другої ліги, забезпечивши собі підвищення в класі.

«Кремінь» (Кременчук) 1:1 «Балкани» (Зоря)

Голи: Козлов, 57 – В. Златов, 33

«Кремінь»: Онопко, Бичков, Кравчук, Ентін, Горват, Піскун, Богданов, Степанчук (Тертишний, 66), Кошадзе (Лісовий, 82), Іванов, Козлов (Тимченко, 85).

Запасні: Олійник, Бобров, Москалик, Скоцький.

«Балкани»: Лукаш, Н. Златов, Саламаха, Любчак, Опря, Гаврилюк, Гончаренко (Ільницький, 57), В. Златов (Шаповаленко, 83), К. Пархоменко, Урсуленко, Райчев (Д. Пархоменко, 71).

Запасні: Шуховцев, Юречко, Цимбалар, Пенов.

Господарі почали дуже непогано, причому, здорово працювали через обидва фланги. Спершу здорово розкрив свій край Бичков, проте передача не знайшла адресата, а потім на черговий своєчасний лонгболл від Кравчука стартонув Кошадзе і, здорово обігравши захисника, пробив в ближній кут – було дуже небезпечно, але м'яч просвистів поруч зі штангою. Незабаром не менше небезпечно пробивав Піскун – і Лукашу довелося вступати в гру.

Відразу кілька штрафних і кутових пішло на ворота гостей, але в дебюті матчу вони вистояли. А коли збили темп – взялися самі переходити на чужу половину поля. І гол прийшов з нізвідки - низка необов'язкових помилок господарів призвела до неприємного результату. Микола Златов вкинув аут на Вадима, той обійшов Горвата, Ентіна і Кравчука, змістився в центр і могутнім ударом з лівої ноги метрів з 20-ти поцілив у дальній кут воріт – 0:1. Чудовий рейд, відмінне виконання!

«Кремінь» пішов відіграватися – і вже через хвилину міг розраховувати на пенальті. У боротьбі з Івановим Любчак коцнул його по ногах, але рефері пенальті не призначив. Через кілька хвилин вже Степанчук падав у штрафному зарянцев в боротьбі з Саламаха, і на цей раз до 11-метрового тим більше не дійшло. Підсумком стало попередження за «дайвінг». Перед самою перервою після штрафного від Богданова Піскун спробував пробити через себе, але потрапив в подвернувшегося Гаврилюка. Після ще парочки Кікс Ентін в стрибку скинув м'яч Кошадзе, а той з гострого кута забив у дальній кут, але гол не був зарахований через офсайд.

«Кременю» це дуже не подобалося, тому він постарався оперативно зрівняти рахунок. На довгу передачу з правого флангу від Бичкова стартував Козлов. Захисник Саламаха, що йшов паралельним курсом, міг її переривати, проте вибити м'яч далеко не зміг. Так що Козлов розстріляв ворота, і Лукаш не зміг цьому перешкодити – 1:1. 21 гол у сезоні для кременчуцького бомбардира, грати господарям стало набагато веселіше.

Далі пішла відкрита гра на зустрічних курсах. «Балкани» могли оперативно повертати свою перевагу. Златов, пустуючи з Райчева, увірвався в штрафну площадку, проте в боротьбі з Горватом не зміг пробити. Складно було і Кошадзе, який після діагоналі від Піскуна лише несильно пробив з-під Златова. А тим часом Піскун, Козлов і Кошадзе небезпечно, але неточно били здалеку. Пристрасті розпалювалися - епізод боротьби Урсуленко та Бичкова завершився навіть бійкою.

А тим часом Тертишний, що славиться вмінням здорово вийти на заміну, міг стати героєм матчу: замикаючи навіс Кошадзе ударом головою, він не влучив у дальній кут, та ще й воротар супроводжував м'яч і чиркнув його кінчиками рукавичок. А який момент був ще через пару хвилин, коли Козлов стартував на чудовий пас з глибини поля і прострілив, але Іванов на дальній штанзі не дісталося м'яч. Ще через хвилину Козлов знову тікав від захисників, і коли він уже збирався вриватися в чужу штрафну площадку – його збив Опря, за що і побачив перед собою червону картку. До речі, рефері Солов'ян довго не міг її пред'явити через масову апеляції гостей. Але в підсумку вони залишилися-таки в меншості на вирішальний відрізок поєдинку. Найнебезпечніший стандарт виконував Богданов: перекинув і стінку, і ворота.

Здавалося, в більшості «Кремінь» дотисне суперників. І були такі шанси. Так, після чергової діагоналі від Бичкова Козлов скинув м'яч Іванову, але той потрапив у сторону від дальньої штанги. Кілька цікавих стандартів невдало виконав Лісовий. Гострий простріл Козлова припав в одноклубника – і без удару. Але і бойовою нічиєю вистачило кременчужанам для дострокового підвищення в класі (втім, шанси на золоті медалі істотно погіршилися). «Балканам» же слід поборотися з «Реал-Фарм» за четверте місце.

Віктор Карпенко