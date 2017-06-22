«Ворскла» та «Полтава» сьогодні поборються за перший Кубок міста. Відеотрансляція

22.06.2017 Поділитися

Дві полтавські команди cьогодні розіграють між собою перший Кубок міста. Змагання планують зробити регулярним та щорічним.

Учетверте зіграють між собою «Полтава» та «Ворскла». Проте ще жодної офіційної гри вони між собою не проводили.

Перший поєдинок між полтавцями відбувся 12 березня 2013 року. Тоді «Ворскла» обіграла своїх опонентів з рахунком 2:1. Наступний матч зіграли у 2014 році. Тоді «біло-зелені» одержали переконливішу перемогу на своєму стадіоні – 3:1. Попередній поєдинок команди провели півтора року тому. Тоді, 21 січня 2016 року «Ворскла» знову перемогла – 2:1.

Матч присвячений 10-річчю ФК «Полтава», в якому «містяни» зіграють з «Ворсклою» можна подивитися на «YouTube»-каналі «зелено-чорних». Нагадаємо, що гра відбудеться о 15:30.

Віктор Карпенко