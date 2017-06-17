«Ворскла» та «Полтава» увійшли до Топ-1000 клубів світу

17.06.2017 Поділитися

До кращої тисячі команд світу потрапили два полтавських клуби. Рейтинг оприлюднило видання «Football World Rankings».

ФК «Ворскла» та ФК «Полтава» увійшли до Топ-1000 футбольних клубів світу, що оприлюднило видання. Таким чином, «Ворскла» посіла 230 сходинку, а «Полтава», що представляє місто у Першій лізі — 793 місце.

Очолив рейтинг «Реал», на другому та третьому місцях опинилися «Барселона» й мадридський «Атлетико» відповідно.

Нагадаємо, «Ворскла» та «Полтава» проведуть між собою поєдинок 22 червня у рамках товариського матчу до 10-річчя «містян».

Віктор Карпенко