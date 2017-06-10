«Ворскла» та «Полтава» зіграють у довгоочікуваному дербі

10.06.2017 Поділитися

Гра буде присвячена 10-річчю футбольного клубу «Полтава». Вона відбудеться 22 червня о 16:00 на домашньому стадіоні ювіляра – «Локомотив». Вхід на матч – вільний.

«Ворскла» перед поєдинком відпочиватиме 25 днів а потім почне підготовку до наступного сезону.

«Ворскла» оприлюднила графік своєї роботи у міжсезоння. Одразу після нічиєї з кам’янською «Сталлю» в останньому турі Ліги Парі-Матч ворскляни пішли у відпустку на 25 днів.

Після відпустки команда збереться в Полтаві і вирушить на літній закордонний збір до словенського міста Рогашка Слатіна. Збір триватиме два тижні. За цей час ворскляни планують зіграти чотири спаринги. Суперники уточнюються.

«Полтава» також оприлюднила графік роботи у літнє міжсезоння.

Після нічийного матчу 34 туру ФК «Полтава» — «Гірник-Спорт», футболісти полтавської команди пішли у відпустку. Команда Володимира Прокопиненка вийде з відпустки 19 червня. Команда збереться на заміській базі у Копилах, де й проведе свій перший збір.

22 червня ФК «Полтава» зіграє товариський матч проти «Ворскли» на стадіоні «Локомотив. Гра розпочнеться о 16:00. Вхід для вболівальників вільний.

Віктор Карпенко