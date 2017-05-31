«Ворскла» та «Сталь» зійдуться в останньому турі в матчі за перше місце

31.05.2017 Поділитися

В останньому турі УПЛ зійдуться дві кращі команди другої шістки – «Сталь» і «Ворскла». Як за підбором виконавців, так і за результатами, ці колективи підтвердили своє лідерство на тлі інших команд з нижньої половини таблиці.

На поточний момент «Ворскла» випереджає «Сталь» на одне очко. Не сказати, що «біло-зелені» чіплятимуться зубами за лідерство в другій шістці, але все ж це було б хоч якимось досягненням за підсумками сезону.

Свої матчі в 31 турі обидві команди завершили мінімальними перемогами. «Сталь» на виїзді здолала «Зірку», ну а «Ворскла» змусила «Дніпро» попрощатися з УПЛ. До слова, за полтавців у другому матчі поспіль відзначився В'ячеслав Шарпар.

Перед звітним матчем у команд немає серйозних кадрових проблем. Можна лише відзначити, що у «Ворскли» пропустить матч Дмитро Кравченко, який отримав зайву картку і завершив чемпіонат трохи раніше своїх одноклубників.

В принципі, підсумки чемпіонату для «Ворскли» і «Сталі» можна підвести вже зараз. Виступ цих команд навесні може вселяти уболівальникам стриманий оптимізм на наступний сезон. «Ворскла» після жахливої першої половини чемпіонату зуміла реабілітуватися весняними іграми. Ну а вболівальники «Сталі» з нетерпінням чекають, коли команда вже повернеться в Кам'янське на реконструйований стадіон, адже це може стати справжнім поштовхом для боротьби за високі місця.

Історія протистоянь:

5 матчів, 3 перемоги «Ворскли», з них 2 на виїзді. 2 нічиї. Жодного разу полтавці не програвали сталеварам.

17:00, Дніпро, стадіон «Метеор». Арбітр – Ігор Пасхал. Пряма трансляція на телеканалі «Футбол 1».

Віктор Карпенко