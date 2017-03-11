«Ворскла» у Полтаві проведе гостьовий матч проти донецького «Олімпіка»

11.03.2017 Поділитися

Навіть якби матч проводився на іншому стадіоні, все одно єдино позитивним результатом для Ворскли слід називати перемогу. Команда Василя Сачко за два тури до фінішу першого етапу програє чотири очки Чорноморцю і без двох перемог практично не має шансів увірватися в топ-6.

Хоча гра пройде на домашній арені полтавців, Олімпік все одно залишається суперником, з яким доведеться серйозно боротися за будь-яку кількість очок. У двох стартових іграх року донеччани не перемагали і навіть не забивали, але їхня гра і самовіддача, зокрема проти Динамо, що не робить Ворсклу фаворитом пари.

Зрештою, Олімпік просто вище в таблиці, набравши на шість очок більше.

Номінальні господарі все ще не можуть зіграти найсильнішим складом, а через важку травму Володимира Дороніна ще довго не зможуть це зробити. Але вже і в теперішньому варіанті Олімпік провела дві хороших гри. Перш за все слід виділяти відмінно вписалися в команд молодих гравців Еммерсон-Владис Іллой-Аджеті і Євгена Цимбалюка - сьогодні на них також покладаються великі надії.

Головний тренер Ворскли Василь Сачко був вкрай незадоволений грою своєї команди матчі проти Зорі. Тоді по ходу матчу він зробив тільки одну заміну, але сьогодні навряд чи обійдеться однією зміною в порівнянні з матчем тижневої давності. Деякі, в тому числі і важливі гравці команди, можуть втратити місце в старті.

Ворсклі потрібно перемагати, а для цього необхідні гравці в хорошій формі.

Під час трансферного вікна Ворсклі буквально вдалося вихопити з Динамо Мякушко, яким цікавилися багато клубів вищого дивізіону. В першим двох іграх проти Шахтаря і Зорі він не особливо проявив себе. Можливо, виною тому сильні супротивники. Олімпік формально набагато простіший опонент. але для новачка Ворсклу треба на свою гру дивитися, а не рівень суперників визначати.

Історія протистояння

Всього зіграно 5 ігор: + 1 = 2-2 6: 8

На поле Олімпіка: + 0 = 2-0 2: 2

Останній матч на полі Олімпіка (09.04.2016): Олімпік - Ворскла - 1: 1 (Матяж, 32 - Громов, 35).

Олімпік і Ворскла в усіх попередніх очних зустрічах хоча б один гол, але забивали.

Цікаві факти

Олімпік в ролі господарів поля може в чемпіонатах 10-й раз зіграти внічию.

Безгольову в чемпіонаті серія олімпійців триває 185 хвилин.

Поточна в чемпіонаті гольова серія Ворскли триває 6 ігор - 7 м'ячів.

Безнічийна в чемпіонаті гостьова серія Ворскли триває 8 ігор: + 4 = 0-4 8: 8.

Поточна в чемпіонаті безвиграшна серія Олімпіка триває 4 матчі: + 0 = 3-1 2: 3

З 29 жовтня минулого року Олімпік в чемпіонаті більше 1 голи за матч не пропускає.

10-й гол у чемпіонатах може забити Сергій Гринь з Олімпіка, Володимир Чеснаков, Андрій Ткачук (обидва - з Ворскли).

Баланс 2 ігор Олімпіка при суддівстві Юрія Можаровського: + 0 = 2-0 2: 2

Баланс 13 ігор Ворскли при суддівстві Юрія Можаровського: + 5 = 3-5 16:20.

Віктор Карпенко