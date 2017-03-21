«Ворскла» виплатила борги екс-лідерам Турсунову, Коломойцю та Голодюку

21.03.2017 Поділитися

Керівники футбольного клубу «Ворскла» потроху стали погашати наявні заборгованості перед футболістами, які нещодавно залишили команду, – повідомляє прес-служба команди.

Претензій до ворсклян більше не мають півзахисники Олег Голодюк (повернувся до львівських «Карпат», де грає й екс-полтавець Олексій Дитятьєв, - авт.), Санжар Турсунов (виступає в катарському «Аль-Хараітіят»), а також нападник Юрій Коломоєць («МТК» Будапешт, Угорщина). Заборгованість перед цими колись провідними виконавцями полтавської команди закрита у повному обсязі.

– Зрозуміло, що зараз дуже складний час у всій українській економіці, і це не могло не відбитися на футбольній сфері. Я дуже вдячний керівництву «Ворскли» за те, що вони порядно повели себе у цій ситуації, стримавши всі наші домовленості, – Турсунов.

Ще наприкінці минулого року віце-президент футбольного клубу «Ворскла» Олег Лисак абсолютно повідомив про те, що зарплати в клубі скорочуються на 30%. З огляду на це прийняли рішення покинути розташування команди ряд провідних виконавців.

Графік погашення боргів перед колишніми і нинішніми ворсклянами вже складено. У найближчому майбутньому керівники «Ворскли» планують вийти на рівень зарплат і бонусів, що реально відповідають можливостям головних інвесторів клубу на сьогоднішній день.

Нагадаємо, раніше екс-гравець «біло-зелених» Олег Голодюк погрожував керівництву клубу судами через несплату командою боргів. Проте сторони дійшли згоди і виконавець, прибувши до Полтави для владнання конфлікту, отримав частину боргу. Олексій Дитятьєв, який свого часу був основним захисником команди, також відзначав ігнорування клубом футболіста та недотримання «Ворсклою» угод із гравцем.

Віктор Карпенко