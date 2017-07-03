«Ворскла» вирішила попрощатися з «вічно перспективним» Баранніком

03.07.2017 Поділитися

Полтавська «Ворскла» разом із уже колишнім нападником Олегом Баранніком вирішили не продовжувати контракт, пише прес-служба клубу.

У нападника завершився семирічний контракт, який обидві сторони вирішили не пролонговувати. Тому Олегові довелося покинути розташування «біло-зелених».

Форвард провів у стані полтавців 7 років. Взяв участь у 57 матчах, у яких відзначився всього 5 разів. Минулого сезону в оренді провів 3 місяці в «Гірнику-Спорт» із Горішніх Плавнів, де не вразив ворота суперників жодного разу.

Відомим полтавському вболівальнику Бараннік став, зробивши «дубль» у ворота бухарестського «Динамо» у кваліфікації до групового етапу Ліги Європи сезону 2011/2012.

Віктор Карпенко